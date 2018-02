Milan, Gattuso/ “Risultato bugiardo, c’è grande partecipazione, sono tranquillo sul mio futuro”

Milan, parla Gattuso: “Risultato bugiardo, c’è grande partecipazione, sono tranquillo sul mio futuro”. Ha parlato il tecnico dei rossoneri al termine della vittoria in Europa

Il Milan supera l’esame Ludogorets. In Bulgaria finisce tre a zero per i rossoneri, che ottengono quindi un prezioso successo in questa andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Soddisfatto ovviamente Rino Gattuso, anche se, come al solito, il tecnico rossonero ha qualcosa da recrminare: «Non parlerei di partita perfetta – le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport - potevamo sviluppare meglio alcune situazioni. In Europa però le partite sono strane, tutto sommato possiamo tenerci stretto questo 3-0 anche se il risultato è un po' bugiardo, ora testa al campionato. Subiamo pochi gol? C'è stata una crescita ed è merito dei ragazzi, ci hanno sempre messo voglia ed hanno creduto nei concetti che ho proposto». Un Milan che continua quindi il suo periodo positivo, e dopo aver rialzato la testa in campionato, è ora diretto verso gli ottavi di finale di coppa.

LE PAROLE SUL FUTURO

Gattuso spiega il segreto di questa rinascita: «Vedo grande partecipazione, è facile allenarli e proporre qualcosa di nuovo perché c’è grande dedizione anche da parte di chi sta giocando meno. È vero che sto facendo giocare sempre gli stessi, ma ho bisogno di dare continuità, chi non gioca però si sta allenando molto bene, sono tutti quanti partecipi e devo mettere tutti i giocatori della rosa nelle condizioni di poter fare bene». Ed ora in molti si interrogano sul futuro dell’allenatore del Milan, tornato a Milanello in punta di piedi, ma prossimo al prolungamento del contratto. A riguardo, però, l’ex centrocampista della nazionale non si sbilancia, ribadendo il concetto spesso e volentieri esternato nelle ultime settimane: «Io sono tranquillo, per me è un sogno allenare questa squadra. Vedremo come andrà a finire ma per il momento voglio solo che si parli del Milan e che questa squadra torni dove merita, il Milan è più importate di Gattuso. Ringrazio la società, Mirabelli, Fassone per l’occasione, cercherò di restare qui il più possibile».

