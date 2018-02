Napoli, Sarri/ Europa League, furia dopo il Lipsia: "Non abbiamo onorato la maglia"

Napoli, Sarri imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.

Napoli, Sarri (LaPresse)

Napoli Red Bull Lipsia è terminata 1-3, azzurri quasi fuori dall'Europa League. Al San Paolo si è giocata questa sera la sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e i partenopei sono stati protagonisti di una partita altamente insufficiente. E nel post-partita Maurizio Sarri non le ha mandate a dire ai suoi calciatori: “Abbiamo giocato una partita deludente: sono molto, molto deluso. La maglia del Napoli va sempre onorata, questa sera siamo scesi in campo senza determinazione. Mi auguro che questa gara non abbia ripercussioni. Il gol dell’1-3? Non possiamo prendere gol come questi, con i due difensori centrali che rimangono nell’area avversaria e non tornano”. L'ex tecnico dell'Empoli continua nel post-partita, analizzando la prova dei suoi calciatori, in particolare di chi avrebbe dovuto dare di più: “E’ stata una partita molto deludente: è mancato l’entusiasmo di chi solito gioca poco, sono mancate le certezze di coloro che sono rimasti in panchina. In generale è mancato il piglio giusto: questi colori vanno onorati”.

NON SIAMO UNA GRANDE SQUADRA

Continua Maurizio Sarri, tornando ad attaccare i suoi calciatori con il timore in prospettiva: “Ho visto in campo una squadra che gioca per dovere, per lavoro e senza entusiasmo, senza fame e determinazione. Quello di questa sera è un brutto segnale in vista del futuro: mi auguro che non abbia ripercussioni”. Una riflessione, poi, sull'atteggiamento in Europa League, totalmente differente rispetto a quello in campionato: “A partire da domani torneremo a pensare al campionato, ma questa sera ho ricevuto la conferma che questa squadra a livello di maturità è ancora molto indietro. Non giochiamo tutte le competizioni con lo stesso spirito”. Infine, una battuta sulla possibile influenza delle sue dichiarazioni alla vigilia: “E’ ovvio che non posso prendere in giro i miei calciatori: l’obiettivo principale è il campionato. Ma quando sei in Europa non hai alibi, perlopiù contro una squadra forte. Invece eravamo scarichi e sfilacciati. Non siamo per niente una grande squadra: servono enormi passi in avanti”.

© Riproduzione Riservata.