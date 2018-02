Olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 16 febbraio)

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 15 febbraio sette finali per il medagliere: speranze con Moioli e sci alpino

16 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Michela Moioli (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi venerdì 16 febbraio si avvicineranno alla metà del proprio cammino: il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie ad altre sette finali che saranno disputate a partire dalla notte italiana e fino al primo pomeriggio. Una giornata pienissima di emozioni, in particolare grazie ai rinvii dei giorni scorsi che renderanno lo sci alpino protagonista assoluto nella giornata che era stata lasciata vuota proprio per eventuali recuperi. Detto fatto, ci saranno ben due gare da seguire con attenzione. Alle ore 2.00 via alla prima manche dello slalom femminile, la cui seconda e decisiva manche sarà in programma alle ore 5.15: per l’Italia in gara Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg, anche se i riflettori saranno tutti puntati su Mikaela Shiffrin, alla ricerca del secondo oro nella specialità a lei più cara, dopo avere già trionfato in gigante. In mezzo fra le due manche altre grandissime emozioni con il super-G maschile la cui partenza è fissata alle ore 3.30: Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Matteo Marsaglia comporranno l’agguerrito quartetto italiano. In discesa abbiamo sfiorato il podio, ci saranno dunque tutte le possibilità di fare bene anche in super-G.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

La prima parte della giornata sarà caratterizzata anche dalle ultime due manche dello skeleton maschile, in programma alle ore 1.30 e 3.15 della notte italiana. Al termine della quarta manche naturalmente avremo la classifica definitiva: in gara per l’Italia l’oriundo Joseph Luke Cecchini, ma senza possibilità di medaglia. Riflettori però puntati soprattutto sulla gara di snowboard cross femminile: si comincerà fin dalle ore 2.00 con i vari turni di qualificazione che culmineranno infine alle ore 4.56 quando sarà in programma la finale per l’oro. Orario non esattamente favorevole, tuttavia qui ci giochiamo una delle nostre più concrete speranze di medaglia d’oro con Michela Moioli, che in questa stagione è al comando della classifica di Coppa del Mondo, dove ha ottenuto ben quattro successi. Si tratta di una gara imprevedibile e sempre aperta alle sorprese, ma certamente la bergamasca è fra le principali favorite, senza dimenticare che sarà in gara anche Raffaella Brutto.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: TANTE SPERANZE AZZURRE OGGI

Michela Moioli e i ragazzi del super-G sono le più concrete speranze per l’Italia di incrementare oggi il bottino nel medagliere, ma ci sono ancora altre tre finali da presentare. Alle ore 7.00 via alla 15 km tecnica libera maschile dello sci di fondo, che per l’Italia vedrà in gara Dietmar Noeckler, che dovrà mandare segnali in vista della sprint a coppie dove potrebbe gareggiare con Federico Pellegrino (oggi assente), Mirco Bertolina, Sergio Rigoni e Stefan Zelger. Nella sera coreana, ecco che alle ore 12.00 prenderà il via la finale dei 5000 metri femminili del pattinaggio di velocità in pista lunga, che però non vedrà in gara atlete azzurre, come anche nei salti femminili del freestyle, che prevederà una finale in tre manche di cui la terza e decisiva sarà in programma alle ore 12.52 italiane. Per completare il quadro degli azzurri in gara, ricordiamo che si disputerà anche il programma corto del singolo maschile del pattinaggio di figura con Matteo Rizzo a rappresentarci e che per il torneo maschile di curling è in programma Italia-Danimarca, quarta partita del round robin che vede per ora gli azzurri al terzo posto della classifica parziale che al termine del girone promuoverà le prime quattro alle semifinali.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 e 5.15 Slalom femminile sci alpino

Ore 3.15 Skeleton maschile

Ore 3.30 Super-G maschile sci alpino

Ore 4.56 Snowboard cross femminile

Ore 7.00 15 km tl maschile sci di fondo

Ore 12.00 5000 metri femminili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 12.52 Salti femminili freestyle

