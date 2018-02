POGBA AL REAL MADRID? / Il Manchester United e Mourinho tremano: pronta offerta top per il centrocampista

Pogba può lasciare il Manchester United: il Real Madrid prepara un'offerta da 135 milioni di euro. Ecco le ultime notizie sul centrocampista e la versione di Mourinho.

Paul Pogba (lapresse)

Il futuro di Paul Pogba è più che mai incerto. Infelice della sua esperienza al Manchester United, il centrocampista potrebbe lasciare l'Inghilterra. I giornali inglesi evidenziano i rapporti tesi tra il giocatore e il tecnico Josè Mourino, con l'ex Juventus pronto a trovarsi una nuova squadra per l'estate. Il Real Madrid si è già fatto avanti, con un budget stellare da 135 milioni di euro. Secondo Il Daily Mirror, Paul Pogba preferirebbe essere schierato in una zona del campo più offensiva. Un'idea che non sembra cogliere il gradimento di Josè Mourinho. Questi malintesi tattici sembrano aver colpito il morale del francese, il cui rendinemtno non è certo scintillante. Ecco perchè a fine stagione, il giocatore potrebbe prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di approdare in Liga Spagonla. Il francese è un vecchio pallino di Florentino Perez, che già ai tempi della Juventus provò a portarlo al Real. Nelle casse del Manchester United, entrerebbero oltre 135 milioni di euro. Una cifra a cui sembra difficile poter rinunciare.

Mourinho getta acqua sul fuoco

Interpellato sul futuro di Paul Pogba, l'allenatore del Manchester United, Josè Mourinho, si è così espresso: "Accetto e posso parlare a nome di Paul senza alcun tipo di problema. Paul riconosce di non aver giocato bene nelle ultime partite, ma questo è tutto. Non devo parlare delle mie conversazioni con i miei giocatori, non devo dire nulla al riguardo. È un mio problema, è un problema del giocatore". Poi l'attacco alla stampa: "È una grande bugia che il nostro rapporto non sia buono, una grande bugia che non parliamo tra di noi, una grande bugia che non sia d'accordo con la sua posizione in campo e sul suo coinvolgimento nelle dinamiche del gruppo". Per il coach portoghese, Paul Pogba è stato frenato da alcuni problemi fisici e questo sarebbe l'unico serio problema che avrebbe impedito il suo rendimento migliore: "Ha avuto un grosso infortunio, un grosso infortunio. E' stato fuori per molto tempo e in questo momento non sta giocando bene, Non permettete alle persone di leggere cose che non sono vere".

