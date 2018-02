Probabili formazioni/ Genoa Inter: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Genoa Inter: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi

16 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Genoa Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Genoa Inter sarà lo stuzzicante anticipo serale della 25^ giornata di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.45 di domani sera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Un’Inter convalescente ma pur sempre terza in classifica e dunque perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali affronterà un esame non facile sul campo di un Genoa in ottima forma e che sembra avere già messo al sicuro la salvezza, sia pure grazie soprattutto al rendimento in trasferta. Da questo match ci attendiamo risposte importanti sul rendimento della squadra di Luciano Spalletti, andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Inter alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Inter sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

LE SCELTE DI BALLARDINI

Per il Genoa il problema principale sono senza dubbio le assenze, visto che Davide Ballardini non avrà a disposizione Rossi, Izzo, Veloso e Rosi. Recuperato Taarabt che dovrebbe giocare dal primo minuto in attacco al fianco di Pandev, per il quale la partita contro i nerazzurri è sempre speciale, mentre Galabinov deve fare i conti con un problema muscolare e partirà al massimo dalla panchina. In difesa dovrebbe essere ancora Spolli il perno centrale della retroguardia a tre con Biraschi e Zukanovic e naturalmente Perin in porta, dunque Rossettini dovrebbe accomodarsi in panchina. Infine la folta linea del centrocampo a cinque che dovrebbe vedere un ballottaggio fra Rigoni e Medeiros (favorito l’italiano), mentre le altre maglie da titolari andranno a Pereira, Bertolacci, Hiljemark e Laxalt.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sono davvero tanti i nodi da sciogliere in casa Inter. Sicuramente assente Miranda a causa di una elongazione agli adduttori, per sostituirlo il favorito sembra essere Ranocchia, anche perché la contusione subita contro il Bologna non ha sicuramente agevolato in questi giorni Lisandro Lopez, che sarà comunque presente almeno in panchina. Il resto della retroguardia è definito, con Cancelo (ormai titolare), Skriniar e D’Ambrosio davanti ad Handanovic. Da centrocampo in su però i dubbi sono tantissimi: Brozovic e Borja Valero sono in evidente difficoltà, ma almeno uno dei due dovrebbe essere titolare, anche perché è da capire se Rafinha potrà già essere schierato fin dal primo minuto. La certezza in mediana è Vecino, in attacco invece potrebbe esserci spazio di nuovo dal primo minuto per Karamoh, ma molto dipenderà naturalmente dalle condizioni fisiche di Perisic e Icardi. In pre-allarme naturalmente Eder, Candreva potrebbe ancora finire in panchina in favore del francesino, ma potrebbe anche giocare comunque, in sostituzione di Perisic.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Taarabt, Pandev. All. Ballardini.

A disposizione: Lamanna, Zima, El Yamiq, Rossettini, Migliore, Cofie, Omeonga, Medeiros, Lazovic, Bessa, Lapadula, Galabinov.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rossi, Izzo, Veloso, Rosi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Dalbert, L. Lopez, Santon, Gagliardini, Brozovic, Candreva, Pinamonti, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Miranda.

© Riproduzione Riservata.