Probabili formazioni/ Udinese Roma: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Udinese Roma: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del primo anticipo della 25^ giornata di Serie A a Udine

16 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Udinese Roma: Radja Nainggolan (LaPresse)

Udinese Roma sarà la prima partita in programma nella 25^ giornata di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 15.00 di domani pomeriggio allo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine. Per i giallorossi è imminente il ritorno in Champions League per gli ottavi, ma c’è anche da pensare a conquistare la qualificazione alla prossima edizione: perdere punti per strada potrebbe essere pericoloso, ma d’altronde l’Udinese non è una rivale agevole da affrontare, sia pure in questo momento un po’ in calo dopo le ottime prestazioni offerte subito dopo l’arrivo in panchina di Massimo Oddo. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Udinese Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Udinese Roma sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà su Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

LE MOSSE DI ODDO

Il problema principale per l’Udinese è naturalmente la lesione al bicipite che mette fuori causa Lasagna. Di conseguenza Massimo Oddo dovrebbe puntare su una coppia offensiva formata da un trequartista e una punta centrale: il primo sarà De Paul, come centravanti si contendono il posto disponibile Perica e Maxi Lopez, con il primo forse leggermente favorito. In difesa riecco Danilo nella retroguardia a tre davanti a Bizzari, oltre a lui presente Samir e ci sarà un duello fra Nuytinck e Larsen per l’ultima maglia da titolare a disposizione. A causa dei problemi fisici di Zampano come esterno sinistro dovrebbe esserci Pezzella, mentre sulla corsia di destra agirà Widmer. Non sembrano invece esserci dubbi sul terzetto in mediana, con Behrami perno centrale affiancato da Barak e Jankto.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Tornano a disposizione Pellegrini e Nainggolan che hanno scontato la squalifica e dovrebbero essere entrambi rilanciati titolari da Eusebio Di Francesco, che punterà verosimilmente sul modulo 4-2-3-1. Pellegrini si gioca una maglia da titolare in mediana con il recuperato De Rossi al fianco di Strootman, non ci sono dubbi invece su Nainggolan, che dovrebbe agire da trequartista centrale alle spalle del centravanti Dzeko, con quasi certa conferma per Under, uomo del momento, come esterno destro mentre a sinistra il favorito è El Shaarawy, ma resta naturalmente valida anche l’opzione Perotti. In difesa sembra invece essere tutto definito, con la coppia centrale Manolas-Fazio davanti ad Alisson, terzino destro Florenzi e Kolarov sulla fascia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul; Perica. All. Oddo.

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Angella, Larsen, Adnan, Halfredsson, Ingelsson, Fofana, Balic, Maxi Lopez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lasagna.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Pellegrini; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, De Rossi, Perotti, Gerson, Schick, Defrel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gonalons, Karsdorp, J. Silva.

© Riproduzione Riservata.