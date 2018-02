Roger Federer/ Numero 1 del mondo: a 36 anni in vetta della classifica Atp, nuovo record per il re del tennis

Roger Federer torna numero 1 del mondo: a 36 anni in vetta della classifica Atp, nuovo record per il re del tennis. Le ultime notizie sul tennista svizzero dopo la vittoria contro Haase

16 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Roger Federer torna numero 1 del mondo (Foto: LaPresse)

Roger Federer l'Immortale. Il titolo di “re” ormai va stretto al tennista, che a 36 anni torna numero uno al mondo. Quando Robin Haase a Rotterdam commette doppio fallo non consegna solo un punto decisivo al tennista (clicca qui per l'approfondimento sulla gara), ma anche il primo posto nel ranking mondiale. La semifinale dello storico torneo indoro olandese spinge lo svizzero fino a quota 9785 punti Atp, appena 25 in più di Rafael Nadal, ancora bloccato in infermeria dopo il ritiro contro Marin Cilic nei quarti di Melbourne. Quello di oggi è il match numero 1392 della straordinaria carriera di Federer: il bilancio è di 1142 vittorie e 250 sconfitte. Più passa il tempo e più la storia del tennis, e dello sport in generale, si arricchisce di nuovi e intensi capitoli. Lunedì prossimo, 19 febbraio 2018, Federer sarà nuovamente il re del mondo. Comincerà infatti la sua 303esima settimana da leader del mondo. Lo farà a 36 anni, a 14 anni e 17 giorni di distanza dalla prima volta in cui è stato incoronato, da quel 2 febbraio 2004 che sembra così lontano.

I TRE REGNI DI “RE” ROGER FEDERER

Roger Federer non ha bisogno della macchina del tempo, del resto sembra essersi fermato per lui. A noi invece serve per fare un viaggio all'interno della sua vincente carriera. Facciamo un salto indietro fino al venerdì 30 gennaio 2004, alla sfida con Juan Carlo Ferrero nelle semifinali dell'Open d'Australia. Se vince diventa re del mondo, un traguardo che aveva solo sfiorato un anno prima. Vince la sfida e due giorni dopo batte in finale Marat Safin, conquistando il suo primo Open d'Australia. Il 2 febbraio 2004 il computer dell'Atp lo piazza al primo posto del ranking mondiale. All'epoca Federer aveva 22 anni, 5 mesi e 22 giorni. Il suo “regno” dura 237 settimane consecutive. Spazza così il record di Connors, che ne aveva collezionate 160. Il tennista svizzero riesce a reggere fino al 2008, quando viene sconfitto da Rafael Nadal, che ha la certezza del sorpasso nel ranking il 18 agosto, quando batte Fernando Gonzalez. Il secondo regno di Federer comincia il 6 luglio 2009 con una marcia trionfale: prima vince il Roland Garros, poi Wimbledon. Il primato dura 48 settimane: finisce il 6 giugno 2010, quando Nadal torna ad essere il numero 1 al mondo. Il 9 luglio 2012 comincia il terzo regno con la vittoria su Andy Murray a Wimbledon. Regge fino al 4 novembre, quando Novak Djokovic lo spodesta. Oggi un'altra storia, la storia.

