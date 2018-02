Sambenedettese Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sambenedettese Mestre: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C. I marchigiani puntano al secondo posto nel girone B

16 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sambenedettese Mestre, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sambenedettese Mestre verrà diretta dall’arbitro Daniele De Santis; alle ore 20:45 di venerdì 16 febbraio le due squadre scendono in campo al Riviera delle Palme per l’anticipo nella 26^ giornata del campionato di Serie C 2017-2018. La partita è valida per il girone B: comanda il Padova, ma la squadra marchigiana oggi ha una bella occasione per avvicinare la prima posizione dalla quale dista 10 punti, con lo stesso numero di partite. Ce n’è una in più invece rispetto alla Feralpisalò, attualmente seconda; almeno virtualmente quindi la Sambenedettese potrebbe diventare la prima inseguitrice del Padova, che però sta volando. Il Mestre non sta disputando un brutto campionato: anzi, oggi si trova a due lunghezze dai playoff e ha giocato una partita in meno della Fermana, dunque ha la possibilità se non altro di scalare una posizione e aumentare le possibilità di proseguire la sua stagione con i playoff per la promozione in Serie B. Partita molto interessante: all’andata la Sambenedettese aveva vinto 2-1 in trasferta, oggi le cose potrebbero anche andare diversamente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre non sarà possibile assistere alla partita di Serie C in diretta tv; anche Sambenedettese Mestre dunque sarà disponibile soltanto su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video che viene offerto dal portale elevensports.it, che fornisce l’intera gamma delle partite della terza divisione (anche quelle di Coppa Italia). Il sito, ricordiamo, è raggiungibile anche digitando quello che fino all’anno scorso è stato l’indirizzo ufficiale, ovvero sportube.tv; per accedere alle immagini sarà necessario acquistare il singolo evento oppure pagare una quota per abbonarsi al servizio.

IL CONTESTO

Lo scorso anno, da neopromossa, la Sambenedettese aveva stupito prendendosi un posto nei playoff; in questa stagione, chiamata al momento della verità, sta facendo anche meglio nonostante qualche battuta d’arresto (per esempio due sconfitte casalinghe). La vittoria però non è mai arrivata nel 2018, l’ultima è del 29 dicembre (3-0 alla Fermana) e il nuovo anno si è aperto con la sconfitta nella sfida diretta contro la Feralpisalò, seguita da tre pareggi consecutivi tra cui quello di Padova. La squadra ha bisogno di ritrovare i tre punti per continuare a mettere pressione i biancoscudati, ma riuscire a evitare il primo turno dei playoff sarebbe già un grande traguardo; il Mestre punta soprattutto alla salvezza ed è in linea con l’obiettivo. Le due vittorie consecutive contro AlbinoLeffe e Gubbio l’hanno addirittura lanciato a caccia di un posto tra le prime dieci; i lagunari non vincono da due partite nelle quali hanno raccolto solo un pareggio e segnato un gol. Si tratta allora di una partita tra due squadre che non stanno attraversando un periodo troppo brillante, ma in generale il loro campionato di Serie C è decisamente positivo e oggi ci sarà l’occasione di riprendere la marcia.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE MESTRE

La Sambenedettese di Ezio Capuano, che si è seduto sulla panchina dei marchigiani dopo il fallimento del Modena, dovrebbe presentarsi in campo con il 3-4-1-2: Miceli, Conson e Di Pasquale formano la linea difensiva davanti a Perina, Rapisarda e Tomi saranno gli esterni che dovranno garantire spinta ma anche lavoro di ripiegamento. Al centro del campo, Bellomo è il giocatore che può accendere la luce e aumentare la qualità offensiva; ai suoi lati ci saranno Bove e Alessandro Marchi, davanti la linea formata da Miracoli e Vittorio Esposito con Stanco e Di Massimo che però si giocano una maglia. Nel Mestre invece Mauro Zironelli conferma il 3-4-3, modulo praticamente speculare: la differenza è che qui si tratta di un tridente con Spagnoli affiancato da Beccaro e Sottovia. Alle spalle di questa linea ecco il veterano Zecchin e Boscolo al centro della mediana, con Lavagnoli e Fabbri che saranno gli esterni con lavoro praticamente uguale a quello dei laterali della Sambenedettese; in difesa comanda Gritti, con Politti e capitan Perna ai suoi lati, in porta ci sarà Gagno.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su questa partita di Serie C ci siamo affidati all’agenzia di scommesse BetClic, che propone delle quote piuttosto interessanti: per il segno 1 sulla vittoria della Sambenedettese siamo ad un valore di 1,72 mentre arriviamo a 3,30 per il segno X che identifica il pareggio e a 4,60 per la vittoria esterna del Mestre, quotata 4,60. Questi bookmaker assegnano al successo esterno dei veneti la quota più alta nella comparazione: infatti per Bwin il segno 2 vale 4,40 volte la posta ed è un 4,33 il valore dato da Bet365. C’è totale uniformità di giudizio sul segno 1 che vale sempre e comunque 1,72; Bet365 assegna invece un 3,29 al pareggio, ma anche in questo caso cambia decisamente poco.

