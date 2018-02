Video/ Aek Dinamo Kiev (1-1): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Aek Dinamo Kiev (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa league. Ajdarevic riapre la sfida all'80' per i greci.

16 febbraio 2018 Marco Guido

Video Aek Dinamo Kiev (LaPresse)

L'incontro tra AEK Atena e Dinamo Kiev si è da poco concluso in parità sul punteggio di 1 a 1, dopo il vantaggio firmato da Stygankov in avvio, ci ha pensato l'ultimo entrato Ajdarevic a pareggire nel finale La partita è iniziata su ritmi piuttosto bassi e con tantissimo agonismo, così non è successo nulla fino al 19' quando gli ospiti sono a sopresa riusciti addirittura a passare in vantaggio grazie al gol realizzato Stygankov che ha dovuto appoggiare in rete da distanza ravvicinata il cross di Gonzalez che era riuscito a sgusciare sulla destra sfruttando un grave eerrore di Bakakis che è si è fatto rubare senza troppi problemi e, dopo esser penetrato in area di rigore, ha crossato per alla perfezione al centro per il numero 15 che sta decidendo la sfida alla fine del primo tempo. Il primo deludentissimo tempo si chiude così dopo ben 3 minuti di recupero, si è concluso sul punteggio di 0 a 1, decide la rete messa a segno da Stygankov.

LA RIPRESA

Il secondo tempo è iniziato senza alcuna sostituzione, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 52' il tecnico di casa decide di effettuare il primo cambio dell'incontro mandando in campo l'ex Verona Christodoupoulos al posto di Klonaridis. Il subentrato centrocampista ha il merito di far cambiare la marcia ai greci che iniziano a spingere con più convinzione ed ordine. Al 58' proprio l'ultimo entrato Christoudopoulos sfiora il pareggio avventandosi su una ribattuta della retroguardia ospite, ha calciato con potenza ma mettendo però di poco sopra la traversa. Al 59' altro cambio per l'AEK che ha gettato nella mischia la punta Araujo al posto del centrocampista Giakoumakis. Al 72' ancora AEK vicino al pareggio con una punizione di Galo che con potenza ha cercato di trovare il gol che Boyko gli ha negato con un bell'intervento in tuffo. La pressione dei padroni di casa è costante fino al 79' quando entrambi gli allenatori hanno deciso di effettuare un cambio ciascuno facendo uscire rispettivamente Galanopoulos e Garmash i cui posti sono stati rivelati da Ajdarevic e Besiedin. Proprio l'ultimo entrato Ajdarevic è riuscito a pareggiare all'80' quando sul cross effettuato dalla sinistra da Christoudopoulos ha messo un cross verso il secondo palo che l'estremo difensore ospite si è lasciato sfuggire nonostante il tentativo in tuuffo e che ha trovato tutto solo Ajdarevic che ha solamente dovuto appoggiare in rete da due passi, regalando così il pareggio ai greci che sperano ora nella gara di ritorno. L'AEK riesce a pareggiare un incontro nel finale quando sembrava ormai destinato alla sconfitta, lasciando aperte le possibilità a qualsiasi risultato.

