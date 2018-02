Video/ Borussia Dortmund Atalanta (3-2): highlights e gol della partita (Europa League sedicesimi)

Video Borussia Dortmund Atalanta (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita. Una grande Dea va in vantaggio al Signal Iduna Park ma viene battuta, comunque con onore

16 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Borussia Dortmund Atalanta, Europa League (Foto LaPresse)

Borussia Dortmund e Atalanta regalano spettacolo in campo grazie ad un tre a due per i padroni di casa che lascia aperta qualunque soluzione nella gara di ritorno. Possesso palla in favore dei tedeschi con un 55% contro il 45% dell'Atalanta. Ottima la fase difensiva della compagine guidata da Gasperini con 37 palloni recuperati contro i 34 dei tedeschi. Sono invece 504 i passaggi totali messi insieme dal Borussia Dortmund contro i 393 dell'Atalanta. Partita bellissima decisa dalle doppiette di Batshuay e Ilicic, con Schurrle che ha siglato il vantaggio iniziale dei tedeschi. L'Atalanta non meritava la sconfitta, purtroppo ha pagato alcuni errori individuali come il secondo gol innescato dall'errore di Toloi. Nella gara di ritorno può accadere davvero di tutto, i bergamaschi hanno dimostrato di potersela giocare tranquillamente.

LE DICHIARAZIONI

L'Atalanta cade nel finale in casa del Borussia Dortmund che vince per tre reti a due. Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport riprese da tuttomercatoweb: "C'è rammarico ma c'è la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un'ottima gara, abbiamo preso qualche gol evitabile. Dopo il secondo gol di Ilicic avevamo la partita in mano, fa sempre male prendere un gol nel recupero. Durante la gara siamo cresciuti, c'erano le possibilità di fare bene e lo abbiamo fatto. La cosa che dispiace è di aver gettato una partita che non dovevamo perdere. Dopo aver cullato la possibilità di vincere dobbiamo farci passare la delusione di questi minuti finali. Non sarà facile al ritorno". Queste invece le dichiarazioni di Stoeger, tecnico del Borussia Dortmund: "E' difficile spiegare, abbiamo giocato abbastanza bene nel primo tempo. Volevamo continuare così, ma sapevamo di dover aspettare attivamente, ma non lo abbiamo fatto. Abbiamo reso facile, al nostro avversario, di fare questi due gol. Poi è stata molto importante questa voglia di vincere. Ci aiuterà a essere più concentrati. Batshuayi è un vero attaccante, sapevamo fosse un giocatore che ha sempre segnato tanti. Era importante per noi. È stata una mossa eccellente portarlo qui".

BORUSSIA DORTMUND ATALANTA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO

