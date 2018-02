Video/ Copenaghen Atletico Madrid (1-4): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Copenaghen Atletico Madrid (risultato finale 1-4): highlights e gol, sedicesimi di Europa League. Non basta il guizzo di Fischer nel primo tempo per i danesi.

16 febbraio 2018 - agg. 16 febbraio 2018, 10.59 Raffaele Graziano Flore

Video Copenaghne Atletico Madrid (LaPresse(

Pur con qualche difficoltà iniziale, l’Atletico Madrid di Diego Simeone sbanca il “Parken Stadium” e rifila un 1-4 al Copenaghen che mette al sicuro gli spagnoli in vista del match di ritorno dei sedicesimi di questa edizione di Europa League. Tuttavia, nonostante il netto punteggio finale, la gara è stata molto più equilibrata di quanto non sembri e solo il tris di Griezmann al 70’ ha chiuso di fatto le ostilità. Andando infatti a spulciare le statistiche si nota come, sia nel possesso palla, sia nei tiri scoccati verso la porta avversaria, l’undici di Stale Solbakken non sia stato così inferiore agli spagnoli, tanto da essersi portato in vantaggio prima: il primo dato recita 58% a 42% per i colchoneros, mentre sono 13 i tiri dei padroni di casa (solo 4 però nello specchio) contro i 20 degli ospiti (ben 10 in porta). Più o meno in equilibrio è anche il dato relativo ai calci d’angolo avuti (3 a 2 per i ragazzi del Cholo) e ai falli commessi (13 a 10 per il Copenaghen) e che hanno fruttato comunque un cartellino giallo per parte; l’unica, vera differenza si nota invece in relazione alla mole di gioco sviluppata e al numero di passaggi totali effettuati, con i madrileni che ne hanno provati 674 (con 609 completati: una percentuale altissima in quanto a precisione), a fronte dei 433 dei danesi (di cui andati a buon fine solamente 371).

LE DICHIARAZIONI

Intervenuto in sala stampa al termine del match che i suoi hanno perso per 1-4 contro l’Atletico Madrid, Stale Solbakken, tecnico del Copenaghen, ha messo subito in evidenza il divario tecnico tra le due formazioni: “I nostri avversari hanno mostrato perché nella Liga hanno 10 punti di vantaggio sul Real Madrid” ha spiegato l’allenatore norvegese, dicendosi comunque “soddisfatto per quanto abbiamo fatto in attacco e per le opportunità create”. Inoltre, a detta di Solbakken, a penalizzare molto la prestazione del Copenaghen sono stati gli errori difensivi, puniti puntualmente da una squadra che “è una delle migliori che abbiamo mai incontrato e nella quale tutti si aiutano e non tirano mai indietro la gamba”. Per quanto riguarda invece il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone, solo applausi per la prestazione definita “completa e importante soprattutto per la risposta che abbiamo dato nei 90 minuti” e, a proposito degli avversari, ha parlato di “formazione competitiva come mi aspettavo e che è stata capace di farci gol sul primo, vero attacco”. Per quanto concerne i singoli, parole al miele invece per uno dei match-winner, il francese Griezmann: il Cholo ha infatti ammesso che è in ripresa (“Lui è in un buon momento di forma ed è stato un bel gesto celebrare il suo gol con i tifosi”), mentre su capitan Godin ha detto che il peggio è passato, dato che “stasera ha giocato come se non avesse mai ricevuto quel colpo nella gara col Valencia”.

