Video/ Lione Villarreal (3-1): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Lione Villarreal (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Depay chiude il match di fronte a un Parc Ol in festa!.

Video Lione Villarreal (LaPresss)

L’Olympique Lione vince per 3-1 contro il Villarreal un match che è stato equilibrato per gran parte dei 90’, se si eccettua l’avvio del secondo tempo nel quale i padroni di casa hanno messo sotto, con due fiammate, gli spagnoli e potrebbero così aver posto una seria ipoteca sulla qualificazione: per il resto, il primo tempo non ha visto vere occasioni da gol, mentre nella ripresa si segnala la comunque buona reazione degli iberici con Fornals che per poco non fa doppietta e sigla il 3-2 prima del recupero. A livello statistico, infatti, si evince come le due compagini si siano equivalse e a fare la differenza sia stato il micidiale uno-due di Ndombele e Fekir: il possesso-palla è stato pressoché identico (52% a 48% a favore degli spagnoli), mentre nei tiri in porta c’è stata una leggera prevalenza dei francesi (15 tentativi di cui 8 in porta) rispetto al Sottomarino Giallo (11 tiri ma solo 4 nello specchio). Se la statistica relativa ai calci d’angolo è in parità (5 per parte), si nota comunque come Asenjo abbia dovuto effettuare più parate del collega Lopes (5 a 3), mentre nei cartellini gialli prevalgono i ragazzi di Calleja rispetto a quelli di Genesio (3 ammonizioni a 1). Infine, un’occhiata anche ai flussi di gioco: il Villarreal, avendo tenuto anche più palla, ha provato più passaggi (501, completandone 437), laddove l’Olympique Lione ne ha tentati 440 (con un tasso di finalizzazione, e dunque precisione, più elevato: 380).

LE DICHIARAZIONI

Raggiante ma con i piedi ben piantati per terra: dopo il 3-1 col quale il suo Olympique Lione ha regolato il Villarreal in questa andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Bruno Genesio ha elogiato i suoi ma ha ricordato pure che le chance di passaggio del turno sono ancora al 50%: “Stasera abbiamo fatto un buon risultato contro un’ottima squadra: è vero che avremmo preferito vincere 2-0 anziché 3-1, ma non siamo che a metà di questa lunga sfida” ha ammesso l’allenatore francese. “Adesso dovremo recuperare le forze in vista della gara di Lille in campionato e poi andremo in Spagna a giocarci questa grande partita di ritorno” ha affermato Genesio, aggiungendo pure che, a suo giudizio, toccherà segnare almeno una rete al “Madrigal” per poter mettere al sicuro la qualificazione, aspetto sul quale ha peraltro pochi dubbi dato che il suo undici “è capace di segnare molti gol, sia in casa, sia in trasferta”. Sull’altro versante, invece, Javier Calleja è apparso molto deluso ai microfoni e ha parlato di un risultato “molto duro” che ora obbligherà il suo Villarreal a un miracolo nel ritorno: “La prima parte di gara è stata molto equilibrata e con molti ribaltamenti di fronte, mentre nella ripresa siamo stati condizionati soprattutto da quei cinque minuti durante i quali abbiamo preso due gol” ha spiegato in sala stampa il tecnico spagnolo, sottolineando anche come i suoi ragazzi abbiano subito il contraccolpo prima di tornare in partita e segnare il 2-1 con Fornals. “Però quel terzo gol rende ora tutto più difficile e, giocando in casa, dovremo lottare: ma noi vogliamo credere nella rimonta” ha concluso Calleja, pur rimarcando la superiorità tecnica dell’Olympique Lione.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIONE VILLARREAL (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA ( da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.