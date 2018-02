Video/ Ludogorets Milan (0-3): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Ludogorets Milan (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. Cutrone, Rodriguez e Borini decidono il match.

Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita di Europa League giocata in Bulgaria tra Ludogorets e Milan. Vince nettamente, con un secco 0-3, la squadra allenata da Gattuso. La decidono i gol di Cutrone, Rodriguez e Borini. Passiamo ai dettagli della gara, con le statistiche ufficiali dell'incontro. Possesso palla favorevole ai bulgari, con un 53%. 6 i tiri, di cui 1 nello specchio della porta. Se la cava meglio in questo senso il Milan che ci prova in 12 occasioni e centra il bersaglio 4 volte. 8 i corner complessivi, 5 battuti dal club rossonero e 3 dal Ludogorets. Più efficace la squadra bulgara nella percentuale dei contrasti vinti, che li vede trionfare con un 74%. Soltanto 2 i cartellini gialli estratti dal direttore di gara, malgrado 1 calcio di rigore assegnato al Milan e 38 falli fishciati nel corso dei novata minuti.

LE DICHIARAZIONI

Spazio alle parole rilasciate in sala stampa dal mister del Milan, Gennaro Gattuso, al termine della sfida vinta ampiamente col Ludogorets: "Quando si parla tante volte non si parla a caso. Questa è una squadra che dal centrocampo in su quando riparte ti può far male in qualsiasi momento. Siamo stati cinici, abbiamo fatto una buona partita. Potevamo far meglio nel primo, volevamo imbucare troppo presto. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Sicuramente è un risultato che penalizza il Ludogorets, il 3-0 mi sembra un po' eccessivo". Parole al miele per l'autore del gol Cutrone e su Silva: "Patrick si sa che caratteristiche ha, ha segnato, si è procurato il rigore. Però anche Andrè Silva quando è entrato ha lottato. Oggi la prestazione del portoghese è buona, mi aspetto che faccia così anche nelle prossime occasioni. Sarei stato più contento con un suo gol".

