Video/ Marsiglia Braga (3-0): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Marsiglia Braga (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Decisiva la doppietta firmata da Germain al 4' e al 69'.

Il Marsiglia di Rudi Garcia vince 3-0 contro lo Spoting Braga. Decide il match la doppietta di Germain e il gol di Thauvin. Risultato confortante per i marsigliesi che grazie a questa affermazione ipotecano l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Prima però occorrerà passare indenni dalla gara di ritorno, prevista giovedì 22 febbraio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Rudi Garcia schiera il Marsiglia con il 4-3-3. Tra i pali Pelè, in difesa Sarr, Rami, Rolando e Amavi. In mediana Maxime, Luiz Gustavo e Payet. In attacco N'Jie, Germain e Ocampos. Modulo a specchio per lo Sporting Braga. In porta Matheus, linea difensiva composta da Figueiras, Rosic, Viana e Sequeira. A centrocampo Esgaio, Danilo e Vukcevic. In avanti Sousa, Paulinho e Teixeira. Si mette subito in discesa la partita per i francesi. Ottimo guizzo di Payet che arriva sul fondo, da destra mette dentro il pallone teso per Germain che sbuca tra i difensori avversari ed infila in porta: 1-0. Insistono i marsigliesi. Ancora Payet si procura lo spazio per il cross, mette dentro il pallone ma libera di testa Rosic. Risponde il Braga. Gran botta dal limite di Sousa, palla che termina di poco fuori. Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Amavi. Non riesce comunque a venire fuori il Braga, Marsiglia che costringe gli avversari a rintanarsi nella propria metà campo. Padroni di casa vicini al raddoppio al 20esimo. Altro cross interessante dalla destra di Payet, sul pallone si avventa Ocampos che calcia da due passi. Risponde con i piedi Matheus. Ci prova Sarr. Gran cavalcata sulla destra, dribbling e tiro. Matheus respinge in calcio d'angolo. Segue un'occasione per N'Jie. Sugli sviluppi del corner riceve palla fuori area, non ci pensa troppo e scarica un gran tiro. Ancora Matheus si fa trovare pronto, corner. Non sfrutta il secondo corner il Marsiglia, ma i francesi restano in proiezione offensiva. Il Braga aumenta il pressing, il tempo stringe ed i portoghesi vogliono il gol del pareggio prima dell'intervallo. Ad andare vicini al gol sono però nuovamente i padroni di casa. Stavolta è Garmain che mette in area il passaggio teso, esce Matheus che viene anticipato da N'Jie che scavalca il portiere. Salva Rosic sulla linea, deviando in calcio d'angolo. Altra punizione molto interessante conquistata da Payet al limite dell'area avversaria. Giallo per Danilo. Lo stesso ex giocatore del West Ham ci prova magistralmente: tiro a giro che si stampa sulla traversa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Intanto Garcia si consulta con i propri collaboratori per studiare i prossimi cambi. I lusitani ci provano. Esgaio da destra scarica il cross, dentro trova Paulinho che incorna ma trova la risposta di Pelè. Risponde il Marsiglia con Luiz Gustavo. Payet si libera sulla sinistra, vede Gustavo da solo al limite dell'area e lo serve. Il centrocampista lascia partire subito il tiro. Fuori di un niente. Maxime poco dopo vede il movimento in verticale di Ocampos e prova a servirlo, suggerimento troppo lungo e palla che torna di proprietà del Braga. Arriva il cambio per il Marsiglia: esce Amavi, al suo posto dentro Sakai. Ci prova Ocampos. Gran cross dalla retrovie, sul pallone si avventa l'ex Milan che colpisce in volo. Palla che sbatte contro il volto di Matheus. Al 70esimo arriva il 2-0. Affonda il colpo il Marsiglia. Da sinistra sfonda Payet che si accentra e appoggia su Germain che colpisce di prima e batte Matheus. All'Orange Velodrome la partita è a senso unico. Payet trova un gran passaggio nel corridoio per Thauvin, colpo di tacco fortuito del neo entrato che non sfrutta. Ci riprova poco dopo Payet: gran conclusione a giro dal limite, stavolta Matheus risponde presente. Al 76esimo la squadra di Rudi Garcia mette la ciliegina sulla torta. Thauvin riesce a liberarsi al tiro da posizione defilata e supera Matheus: 3-0. Non è finita. Ci prova N'Jie. Riceve palla in area, lasciato solo dalla difesa avversaria è libero di concludere da posizione ravvicinata ma spedisce palla clamorosamente fuori. Nel finale succede poco o nulla. Affermazione netta da parte del Marsiglia, una delle favorite alla vittoria di questa Europa League.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MARSIGLIA BRAGA (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA ( da uefa.com)

