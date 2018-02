Video/ Napoli Lipsia (1-3): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Napoli Lipsia (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Che disfatta per gli azzurri di Sarri al San Paolo!.

16 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Napoli Lipsia (LaPresse)

Cosa può essere andato storto nel Napoli contro il Lipsia? Lo capirebbe anche un profano che la squadra schierata di Sarri nell'andata dei sedicesimi di Europa League non ha assolutamente nulla a che vedere con quella che stiamo ammirando in campionato. Che lo scudetto sia l'obiettivo primario dei partenopei ormai lo sanno anche i sassi, è evidente che tra le righe sia trapelato il messaggio che qualunque altra competizione che non sia la Serie A e che può sottrarre energie non venga vista di buon occhio e rappresenta poco più di un intralcio. Altrimenti non si spiega la prestazione insufficiente da parte di quasi tutti gli elementi, che hanno giocato nettamente al di sotto delle loro aspettative: su tutti Koulibaly, Rog e Diawara sembravano dei replicanti difettosi che non ne azzeccavano mezza neanche per sbaglio. Dopo essere uscita di scena dalla Coppa Italia il Napoli ora si prepara a togliere il disturbo in Europa League, tra una settimana servirebbe un'impresa titanica in Germania contro una squadra che ha dimostrato di essere molto solida e compatta e non a caso occupa il secondo posto in Bundesliga, anche se a -18 dal Bayern capolista e batterla non sarà semplice nemmeno per il Napoli formato Serie A. Anche le statistiche confermano le nostre sensazioni di un Napoli sottotono con appena 9 tiri in porta (solo 3 hanno inquadrato lo specchio) contro i 21 (di cui 8 in porta) degli avversari che in quanto a grinta e cattiveria hanno decisamente prodotto molto di più e non hanno rubato nulla a nessuno.

LE DICHIARAZIONI

Le parole del capitano del Napoli, Marek Hamsik, ai microfoni di Sky Sport: "Non possiamo permetterci di fare brutte figure in Europa, sicuramente il Lipsia si è impegnato di più in campo e ha meritato di vincere in casa nostra. Il terzo gol subito era assolutamente evitabile, ora vincere 3 a 0 in Germania non sarà affatto facile. Peccato perché eravamo pure andati in vantaggio e potevamo gestire decisamente la meglio sull'1 a 0, non è stato il solito Napoli, questo è vero".

Gli fa eco Piotr Zielinski: "Non ci voleva il gol nel finale, eravamo troppo scoperti e siamo stati infilati in contropiede. Ora il discorso qualificazione si complica ma niente è perduto. Il mister negli spogliatoi ci ha detto che dovevamo giocare come al solito ma non ci siamo riusciti. Ora pensiamo a ripartire domenica contro la SPAL.

Ovviamente non è contento per la brutta sconfitta l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: "È inammissibile prendere gol al 93' con i difensori centrali ancora nell'area di rigore avversaria. Abbiamo disputato una partita deludente, chi ha giocato meno non ci ha messo l'entusiasmo che serviva e i titolari non hanno fornito le certezze e le garanzie che mi aspettavo, sono molto arrabbiato per la prestazione complessiva. La mentalità dev'essere sempre quella giusta a prescindere dalla manifestazione, oggi ho visto una squadra che non aveva fame e cattiveria, un brutto segnale in vista delle prossime gare. La maglia va onorata sempre, poi le partite si possono sempre perdere a patto che non si lasci nulla al caso".

CLICCA QUI PER IL VIDEO NAPOLI LIPSIA (1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (da uefa.com)

