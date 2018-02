Video/ Nizza Lokomotiv Mosca (2-3): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Nizza Lokomotiv Mosca (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Decisiva la tripletta di Fernandes per i russi!.

Il Nizza cade clamorosamente in casa 2-3 contro la Lokomotiv Mosca. Dopo essere andati in vantaggio di due gol grazie al solito Balotelli (due reti di cui una su rigore), i rossoneri non riescono a gestire la risposta moscovita. Prima dell’intervallo Manuel Fernandes accorcia le distanze. Lo stesso nella ripresa firmerà i gol che consentono ai russi di vincere. Per il Nizza colpo pesante al 67esimo con l’espulsione di Coly. Appuntamento per il ritorno previsto per giovedì 22 febbraio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Nizza in campo con il 4-4-2. Tra i pali Benitez, in difesa Sarr, Marlon, Dante e Coly. A centrocampo da destra verso sinistra Cyprien, Seri, Lees-Melou e Saint-Maximin. In attacco Plea e Balotelli. Il Lokomotiv Mosca risponde con un modulo a specchio. Guilherme in porta, zona difensiva occupata da Ignatyev, Kverkvelia, Pejcinovic e Denisov. A centrocampo Anton Miranchuk, Denisov, Kolomeytsev e Manuel Fernandes. In avanti Ari e Aleksei Miranchuk. Pronti, via subito il Nizza in vantaggio. Ci pensa Balotelli, bravo a mettere dentro su preciso passaggio di Plea. Risposta immediata della Lokomotiv Mosca con il colpo di testa di Pejcinovic da calcio d'angolo, palla che termina a lato. Poco dopo rossoneri vicini al 2-0. Destro dal limite dell'area di Balotelli: Guilherme c'è e fa suo il pallone. Riparte la Lokomotiv. Ci prova Denisov. Punizione a giro del numero 27, traiettoria facilmente leggibile da Benitez che in presa alta anticipa tutti e fa sua la sfera. Ancora Lokomotiv Mosca pericolosa, ma il tiro di Manuel Fernandes viene respinto da Benitez. Al 27esimo i locali trovano un penalty. Seri conclude a rete, Pejcinovic colpisce con il braccio. Per l'arbitro si tratta di rigore e ammonizione. Esecuzione perfetta di Balotelli: pallone da una parte, portiere dall'altra. Il Nizza sfiora il tris: Saint-Maximin fa quello che vuole sulla fascia, cross in area per Plea che trova la respinta della difesa. Il Lokomotiv risorge nel finale. Palo di Kolomeytsev con una conclusione violenta dalla distanza. Poco dopo fallo da rigore di Sarr su Alkesi Miranchuk. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Manuel Fernandes non sbaglia dimezzando lo svantaggio.

SINTESI SECONDO TEMPO

Doppia sostituzione per il Lokomotiv Mosca durante l'intervallo: escono Denisov e Kolomeytsev, entrano Farfan e Rybus. Il Nizza cambia invece Burner con Marlon. Manovra la Lokomotiv Mosca alla ricerca del gol del pareggio, ma il Nizza è partito con buon piglio in questa fase e concede poco all'avversario. Al 53esimo i rossoneri sfiorano il tris. Il colpo di testa del sempre presente Balotelli su cross di Plea, termina a lato. Pericolosa la Lokomotiv con il sinistro dell'ex PSV, Farfan, al 59esimo: attento Benitez a chiudere sul suo palo. La Lokomotiv prova a spingere alla ricerca del pareggio, ma la manovra offensiva non è sempre fluida. Al 67esimo il Nizza subisce un grave colpo. Espulsione di Coly, che ferma fallosamente Fernandes lanciato verso Benitez. La Lokomotiv ne approfitta concretizzando il calcio piazzato. Destro a giro perfetto del numero 4, nulla da fare per Benitez. Pareggio a Nizza e i russi, adesso, hanno anche la superiorità numerica. Favre corre subito ai ripari: entra Tameze, esce Plea. I moscoviti rispondono mandando in campo Eder al posto di Ari. Gli ospiti riescono a ribaltare il risultato al 78esimo. Manuel Fernandez riesce ancora una volta a scoccare il tiro giusto per trovare la rete: è 2-3. Sostituzione per il Nizza: entra Mendy, esce Cyprien. Balotelli prova a salvare la sua squadra: il colpo di testa dell'attaccante termina a lato da buona posizione. Vince la Lokomotiv Mosca.

