Video/ Ostersunds Arsenal (0-3): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Ostersuns Arsenal (risultato finale 0-3): highlightsb e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Ozil chiude la sfida già al 58' con una bellissima rete.

16 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Ostersunds Arsenal (LaPresse)

All'Östersund Arena l'Arsenal supera in trasferta l'Ostersund con un netto 3 a 0. Le cose si mettono quasi subito in discesa per gli inglesi che si portano in vantaggio al 13' grazie a Monreal, ribadendo in rete il tiro di Iwobi respinto corto dal portiere di casa. Gli svedesi, dal canto loro, si complicano ulteriormente la vita a causa dell'autorete firmata da Papagiannopoulos sul tentativo di Mkhitaryan al 25'. Nel secondo tempo, precisamente al 58', Ozil aumenta il distacco assistito ancora da Mkhitaryan, autore di una bella prestazione, ed il portiere Ospina evita pure ai rossoneri di accorciare le distanze nel recupero parando il calcio di rigore di Petterson al 92', concesso poco prima per fallo di Bellerin.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come l'Arsenal abbia questa sera ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo avendo conquistato sì il possesso palla con il 56%, ma facendo ad esempio registrare solo una lieve superiorità nei passaggi, 93% contro il 90% di appoggi completati, nello specifico rispettivamente 687 su 738 e 431 su 478. Discorso simile pure per i palloni recuperati, 44 a 38 in favore dei Gunners, mentre si segnala un maggior equilibrio in fase offensiva guardando il 5 a 5 per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta, 5 a 3 per i londinesi quelli fuori. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Ostersund è stato più falloso dell'Arsenal a fronte del 9 a 6 nel computo degli interventi irregolari commessi ma l'arbitro spagnolo David Fernandez Borbalan non ha mai dovuto estrarre i cartellini nell'arco di tutta la partita.

