Video/ Partizan Plzen (1-1): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Partizan Plzen (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. I cechi riaprono la sfida con Reznik, in rete al 81'.

Finisce con un pareggio l'incontro tra Partizan Belgrado e il Viktoria Plzen, dopo il vantaggio firmato da Tawamba, gli ospiti sono riusciti a riequilibrare il punteggio nel finale grazie a Reznik che ha sfruttato al meglio l'intelligente sponda di Krmencik.

L'incontro è iniziato con un gran agonimo e tanta confusione e così non è successo nulla fino al 35' quando Jevtovic ha lanciato in profondità alla perfezione Soumah che, dopo aver staccato il diretto rivale in velocità, ha tentato un diagonale rasoterra che Hruska è riuscito a respingere col corpo. Sul seguente calcio d'angolo, è stato Tawamba, al 36', a sfioare il vantaggio con un bel colpo di testa che però è terminato di pochissimo oltre la traversa. Dopo due minuti di recupero si è concluso questo deludente primo tempo che si è giustamente concluso a reti bianche sul punteggio di 0 a 0.

LA RIPRESA

Il secondo tempo è iniziato senza alcuna sostituzione, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Il Partizan ha ricominciato all'attacco e gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati al 58' quando sul perfetto cross di Vulicevic, Tawamba ha insaccato con un colpo di testa da distanza ravvicinata che ha fatto esplodere di gioia i propri sostenitori. Il tecnico dei cechi corre subito ai ripari mandando in campo Zeman al posto di Petrzela al 61'. Al 64' i serbi sfiorano il raddoppio grazie a Tosic, il cui potente tiro da fuori area è stato bloccato in due tempi dall'ottimo intervento di Hruska. Al 71' anche l'allenatore di casa ha deciso di effettuare una sostituzione con la quale ha gettato nella mischia Ivanovic al posto di Soumah. Gli ospiti riescono però ad organizzarsi e a reagire sfiorando il pareggio al 75' quando Limbersky ha tentato una potente conclusione che la retroguardia di casa è riuscita in qualche modo a deviare in calcio d'angolo. Al 78' altro cambio per gli ospiti che hanno inserito Cermak al posto di Kolar. Proprio il neo-entrato Cermak avvia l'azione decisiva dell'incontro quando ha fatto partire un lungo cross dalla trequarti che ha pescato in area di rigore Krmencik che, scattato forse per pochi centimetri in fuorigioco, ha fatto una splendida sponda di testa per l'accorrente Reznik che è riuscito a segnare con un colpo di testa, pareggiando così i conti. I padroni di casa accusano decisamente il colpo e all'85' affiora anche il nervosismo quando Mitrovic incassando il secondo cartellino giallo per un brutto fallo commesso su Kremncik ed il conseguente cartellino rosso che ha lasciato in inferiorità numerica il Partizan che si è così dovuto accontentare di questo pareggio. Dopo tre minuti di recupero si è così conclusa la partita sul punteggio di 1 a 1, un risultato che lascia aperta ogni possibilità in vista della gara di ritorno durante la quale i cechi dovranno difendere il vantaggio conquistato questa sera.

