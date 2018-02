Video/ Real Sociedad Salisburgo (2-2): highlights e gol della partita (Europa league - sedicesimi)

Video Real Sociedad Salisburgo (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa league. Minamino trova il pari austriaco nel recupero!.

16 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Real Sociedad Salisburgo (LaPresse)

All'Estadio Municipal de Anoeta la Real Sociedad viene raggiunta in extremis dal Salisburgo in modo da concludere la gara con un entusiasmante pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo la strada si mette in salita dal 27' per i padroni di casa che subiscono il vantaggio avversario a causa dell'autorete di Oyarzabal, propiziata da Ulmer. Solamente nel secondo tempo, al 57', i biancoblu pareggiano con Odriozola e completano la rimonta con l'ottimo subentrato Januzaj, protagonista in precedenza della traversa centrata al 72', su punizione all'80', tramite la netta complicità della barriera. Ci pensa però Minamino, su suggerimento di Lainer, a rimettere le cose definitivamente in parità nel recupero al 94'. Successo sfumato per un soffio ed ottimo pareggio a favorire il Salisburgo pensando alla gara di ritorno.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Real Socied avrebbe sostanzialmente meritato la vittoria avendo conquistato il possesso palla con il 60%, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi, il 91% contro l'83% di appoggi completati con 442 su 487 e 261 su 314, nonostante il 42 a 36 per gli ospiti nei palloni recuperati. In fase offensiva sempre meglio gli spagnoli visto il 4 a 5 nelle conclusioni larghe ed il 6 a 3 nei tiri nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Salisburgo è stata la squadra più fallosa a fronte del 17 a 5 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro scozzese Bobby Madden ha estratto il cartellino giallo addirittura 11 volte ammonendo rispettivamente Rulli, Illaramendi, l'ex romanista Hector Moreno, Xabi Prieto ed Elustondo da un lato, Hee-Chan Hwang, Ramalho, Samassekou, Yabo, Caleta-Car e Dabbur dall'altro.

