Video/ Spartak Mosca Athletic Bilbao (1-3): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Spartak Mosca Athletic Bilbao (risulatao finale 1-3): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa lague. Splendida doppietta di Aduriz nel primo tempo!.

16 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Spartak Mosca Athletic Bilbao (LaPresse)

All'Otkrytie Arena l'Athletic Bilbao supera in trasferta lo Spartak Mosca con un sonoro 3 a 1. Nel primo tempo gli ospiti, cogliendo di sorpresa i padroni di casa, si portano in vantaggio alla prima occasione con Aduriz al 22', assistito da Raul Garcia. I moscoviti colpiscono quindi uno sfortunato palo con Glushakov al 32' per poi subire il raddoppio di Mikel Rico al 45'+2' prima del riposo. Nella ripresa gli sforzi dello Spartak non vanno oltre il goal firmato dall'ex milanista Luiz Adriano al 60', con Glushakov nuovamente protagonista tramite il passaggio vincente. Buon successo da parte del Bilbao che si trova dunque in una posizione più che vantaggiosa aspettando la gara di ritorno in Spagna.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come lo Spartak Mosca, a cominciare dal possesso palla conquistato con il 63%, avrebbe dovuto raccogliere qualcosina in più rispetto al punteggio finale. In palleggio i russi, nonostante il 40 a 49 nei palloni recuperati, sono stati decisamente migliori degli spagnoli guardando la percentuale di realizzazione nei passaggi, l'84% contro il 66% con 491 su 583 e 173 su 263 appoggi completati. Superiorità della squadra di mister Carrera pure in fase offensiva, 3 a 2 i tiri nello specchio della porta mentre 8 a 3 le conclusioni imprecise. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, lo Spartak è stato più falloso dell'Athletic a fronte del 13 ad 11 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro francese Benoit Bastien ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Kutepov, Zobini e Luiz Adriano da un lato, Raul Garcia ed Etxeita dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SPARTAK MOSCA ATHLETIC BILBAO (1-3): HIGHLIGHTS E GOL (da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.