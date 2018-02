Video/ Steaua Lazio (1-0): highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi)

Video Steaua Lazio (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Ai rumeni del Fcsb basta la rete di Gnohere al 29'.

16 febbraio 2018 Fabio Belli

Video Steaua Lazio (laPresse)

La Lazio rimedia la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Lo fa stavolta non meritando di perdere analizzando la partita "ai punti", con tante occasioni da gol contro l'ex Steaua Bucarest, ora FCSB, squadra di certo non irresistibile. Ma i romeni hanno sfruttato l'occasione con il gol realizzato da Gnoheré al 29' del primo tempo, un'azione di contropiede che si rivela un'autentica galleria degli orrori per la Lazio, dal pallone perso da Caicedo al mancato fuorigioco per la "dormita" di Basta. Ma nel primo tempo la Lazio prima con Caicedo, e dopo lo svantaggio con Nani, va vicinissima al gol, negato poi dalla traversa al 44' su colpo di testa di Milinkovic-Savic. Nella ripresa Simone Inzaghi inserisce Felipe Anderson e Immobile al posto di Nani e Caicedo, entrambi ancora una volta poco convincenti. Il brasiliano dopo la punizione subita post Lazio-Genoa è reattivo e dopo uno scambio con Milinkovic-Savic fa gridare al gol in panchina Inzaghi, ma spreca solo davanti a Vlad. Poi è proprio Milinkovic a ciabattare a centro area, ma al 24' la Lazio prende una nuova imbucata e Budescu, grande talento e visione di gioco, spreca il 2-0 dopo aver saltato anche Strakosha. Tanti errori di misura per la Lazio, al 39' Felipe Anderson fa tutto da solo e serve un pallone a centro area sul quale Caceres, a due passi dalla linea di porta, si pianta, con Basta che a sua volta manca il tap-in vincente da due passi. E' il simbolo di una partita stregata, con la Lazio che al ritorno dovrà provare a vincere con almeno due gol di scarto e senza subire gol. Possibile considerando la differenza tecnica vista stasera, difficile considerando i tanti errori, soprattutto difensivi, che la Lazio ha commesso nelle ultime settimane.

LE STATISTICHE

Nonostante un possesso palla schiacciante in favore della Lazio, 61% contro 39%, è stato l’FCSB a far valere la supremazia territoriale, ottenendo la vittoria casalinga contro i biancocelesti che hanno sprecato troppo sotto porta, 12 tiri in porta ma solo 4 nello specchio, contro gli 11 dei romeni che hanno centrato per 6 volte la porta di Strakosha. La pressione offensiva laziale viene testimoniata anche dagli 11 calci d’angolo collezionati rispetto ai 2 della Lazio, mentre entrambe le squadre si sono fatte pescare 4 volte in fuorigioco. La Lazio ha azzeccato l’81% dei passaggi contro il 73% dell’FCSB, recuperando 51 palloni contro i 49 degli avversari. 3 cartellini gialli per i romeni e 5 per i laziali in una partita ricca di ammonizioni, anche se i padroni di casa hanno commesso più falli rispetto agli ospiti, 20 per l’FCSB e 17 per la Lazio.

LE DICHIARAZIONI

Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di Sky Sport la sfortunata sconfitta della Lazio all’Arena Nationala di Bucarest: “Non abbiamo sfruttato le occasioni a nostra disposizione. Abbiamo una partita di ritorno in cui dovremo passare a tutti i costi. E’ un periodo difficile ma non per quanto riguarda il gioco, la squadra in campo ha fatto quello che doveva fare, c’è grande rammarico per aver perso una partita che non bisognava perdere. Giocando così avremo buone chance di qualificazione. Rifarei le stesse scelte, mi hanno dato ottime risposte sia quelli che hanno giocato dall’inizio, sia quelli che sono entrati dopo. Spiace perché volevamo far gol in trasferta e non ci siamo riusciti, lo 0-1 non è un buon risultato, dovremo ribaltarla ed essere bravi a non prendere gol, questo risultato ci penalizza un po’. Felipe Anderson ha dato quello che doveva dare, ha fatto molto bene e ci ha aiutato pur senza trovare il gol. E’ normale che quando si è abituati a perdere raramente il contraccolpo nel perdere tante partite ravvicinate c’è, però questa sera ho visto una squadra che ha reagito. Nel calcio ci sono momenti-no ma sono sicuro che giocando così torneremo a vincere e a fare felici i nostri tifosi.” Il centrocampista brasiliano Lucas Leiva ha invece proposto la sua analisi al canale ufficiale Lazio Style Channel: “Non meritavamo la sconfitta, ora sono sicuro che abbiamo le carte in regla per ribaltare il risultato al ritorno, la prossima settimana sarà molto importante visto che avremo anche l’Hellas Verona da affrontare. Dobbiamo tornare a segnare, eravamo il miglior attacco fino a pochissimo tempo fa. Certo è stato un peccato uscire dal campo con cinque ammoniti, dobbiamo mantenere i nervi più saldi e migliorare in fase di finalizzazione delle azioni. I momenti negativi, così come quelli positivi, non sono infiniti. Dobbiamo provare a restare positivi e prenderci il passaggio del turno a Roma.”

CLICCA QUI PER IL VIDEO STEAUA LAZIO (1-0): HIGHLIGHTS E GOL (da uefa.com)

