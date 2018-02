ATP ROTTERDAM 2018/ Andreas Seppi-Roger Federer: streaming video e diretta tv, risultato live (semifinale)

ATP Rotterdam 2018, Seppi - Federer: il tennista altoatesino sfiderà il campione svizzero, di nuovo al numero 1 nel ranking mondiale, in una delle semifinali.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Federer - Seppi, ATP Rotterdam 2018 (Web)

A Rotterdam, nei Paesi Bassi, si sta svolgendo l'edizione 2018 dell'ABN AMRO World Tennis Tournament, l'ATP 500 di Tennis che si concluderà con la finale che si disputerà il prossimo 18 febbraio. Andreas Seppi ha confermato il suo ottimo periodo di forma, battendo anche Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale e conquistando l'accesso alle semifinali dove incontrerà Roger Federer, ritornando al primo posto nel ranking. Il tennista altoatesino ha avuto la meglio sul collega russo con il punteggio finale di 2-1: il primo set si è concluso a favore di Seppi con il risultato di 7-6; Medvedev, invece, ha vinto il secondo set con il risultato di 6-4; il tennista bolzanino, infine, si è portato a casa il match, vincendo il set decisivo con il punteggio di 6-3. Roger Federer, invece, tornato numero uno al mondo all'età di 37 anni, ha avuto la meglio sul tennista olandese Robin Haase, anche in questo caso, con il punteggio finale di 2-1: dopo aver perso il primo set con il risultato di 4-6, il campione svizzero ha vinto i successivi due set, entrambi con il punteggio finale di 6-1.

L'ALTRA SEMIFINALE TRA GOFFIN E DIMITROV

Per quanto riguarda la parte bassa del tabellone dell'ATP 500 di Rotterdam, invece, la seconda semifinale del torneo singolare maschile vedrà contrapporsi il tennista belga David Goffin e il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Goffin ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al ritiro di Tomáš Berdych: il tennista ceco non è neppure sceso in campo, di conseguenza, il tennista belga è passato direttamente dal secondo turno alle semifinali. Grigor Dimitrov, invece, ai quarti di finale, ha battuto il tennista russo Andrej Rublëv, con il punteggio finale di 2-0: il primo set è terminato con il risultato di 6-3 mentre il secondo e decisivo set si è concluso con il punteggio di 6-4. In questo torneo, quindi, Federer ha eliminato Bemelmans, Kohlschreiber e Haase; Seppi, invece, ha eliminato Joao Sousa, Zverev e Medvedev; Goffin ha eliminato Mahut e Lopez e ha usufruito del ritiro di Berdyck; Dimitrov, invece, ha eliminato Sugita, Krajinovic e Rublev.

I PRECEDENTI TRA SEPPI E FEDERER

Tornando alla nuova impresa di Andreas Seppi, come già anticipato, il tennista altoatesino ha sconfitto il tennista russo Daniil Medvedev al termine di tre set e di un match, nel complesso, sofferto per il tennista 33enne di Caldaro, attualmente numero 81 nel ranking, che ha saputo contenere gli attacchi di Medvedev, soprattutto alla battuta, con un tennis efficace, soprattutto nei momenti chiave della partita. Il tennista bolzanino, ripescato come lucky loser, ha battuto il numero 57 nel ranking mondiale dopo due ore e tre minuti. Per Seppi, quindi, ci sarà l'onore di sfidare Roger Federer dopo la riconquista, da parte di quest'ultimo, della prima posizione nel ranking mondiale. I precedenti tra il tennista italiano e il campione svizzero sono 14: il bilancio è quasi totalmente a favore di Federer con 13 vittorie contro un successo ottenuto da Seppi. Il tennista altoatesino è riuscito a battere Federer nel 2015, in occasione del terzo turno degli Australian Open.

ATP ROTTERDAM 2018 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per quanto riguarda la copertura televisiva dell'ATP di Rotterdam, il torneo sta andando in onda su Super Tennis, canale 64 del digitale terrestre e canale 224 di Sky. Il programma di sabato 17 febbraio 2018 su Super Tennis sarà il seguente: la prima semifinale tra David Goffin e Grigor Dimitrov andrà in onda a partire dalle ore 15 mentre la seconda semifinale tra Andreas Seppi e Roger Federer avrà inizio a partire dalle ore 19:30.

