Bassano-Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano-Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa vogliono prolungare la striscia di risultati utili consecutivi.

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Bassano-Fermana, LaPresse

Bassano-Fermana, diretta dal signor Miele di Nola, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C. L'ultimo pareggio a reti bianche in casa dell'Albinoleffe ha confermato come il Bassano stia vivendo una fase di crescita, iniziata già prima di Natale ma proseguita in questo inizio di 2018 con la formazione vicentina che è riuscita ad inanellare quattro risultati utili consecutivi, compreso lo zero a zero sul campo dei seriani. Una scalata che ha permesso al Bassano di agganciare il Renate, fino a poco tempo fa secondo della classe, al quinto posto in classifica, ma ora i giallorossoneri si troveranno di fronte ad un altro esame interessante.

Allo stadio Mercante arriva infatti una Fermana che a sua volta si è portata a un passo dalla zona play out, con sette punti conquistati nelle ultime tre partite che hanno rappresentato senza ombra di dubbio una dote importante, con sette punti di vantaggio sulla zona play out che rappresentano senza ombra di dubbio una situazione di classifica più tranquilla rispetto a quella vissuta dai marchigiani fino a qualche settimana fa. L'ultimo quattro a due casalingo contro il Teramo ha dimostrato come i gialloblu siano in grado anche di regalare spettacolo, oltre che ottenere risultati. Una prova di qualità che andrà ora confermata in casa di una delle squadre più in forma del campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita, che potrà però essere seguita in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it, per tutti gli abbonati o coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro che andrà in scena allo stadio Mercante di Bassano del Grappa. Padroni di casa schierati con Grandi in porta, Bonetto sull'out difensivo di destra e Karkalis sull'out difensivo di sinistra, mentre Pasini e Bizzotto saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio per Proia, Zonta e Salvi, mentre saranno schierati titolari avanzati come trequartisti Minesso e Venitucci, di supporto all'unica punta di ruolo, il senegalese Diop. Risponderà la Fermana con Valentini estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Clemente, il senegalese Mané, Comotto e Sperotto. A centrocampo Petrucci, autore di una doppietta nell'ultimo match interno disputato dai gialloblu contro il Teramo, sarà l'esterno laterale di destra e Misin l'esterno laterale di sinistra. Urbinati e Grieco si muoveranno invece come centrocampisti centrali. In attacco, al fianco del brasiliano Victor Matheus da Silva Matos sarà schierato Cremona.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-2-1 ad 'albero di Natale per il Bassano, al quale tatticamente sarà opposto il 4-4-2 della Fermana. Le due squadre si sono ritrovate quest'anno per la prima volta di fronte tra i professionisti, e l'unico precedente recente è quello dell'andata di questo campionato, con il Bassano che è passato di misura sul campo della Fermana, un uno a zero firmato da Bianchi alla mezz'ora del primo tempo.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quel che riguarda le quote dei bookmaker, vittoria interna dei vicentini quotatata 2.05 da Bwin, mentre William Hill alza fino a 3.10 la quota relativa al pareggio e Betclic offre a 3.70 la quota per la vittoria esterna della formazione marchigiana. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.37 e under 2.5 offerto invece a una quota di 1.55.

© Riproduzione Riservata.