Cesena Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Cesena Cittadella

Cesena Cittadella, diretta dall'arbitro Ros, è una partita valida per la 26esima giornata di campionato di Serie B 2017/18. Il match tra i bianconeri e i granata si giocherà sabato 17 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Il Cittadella affronterà la trasferta di Cesena in piena zona play-off: i granata, infatti, attualmente, si trovano al quarto posto in classifica a 38 punti, a pari merito con il Bari. La situazione del Cesena, invece, ha a che fare con la bassa classifica: i romagnoli, infatti, si trovano al quint'ultimo posto con 28 punti, ad un solo punto di distanza dalla zona play-out. Per quanto riguarda i risultati precedenti, i padroni di casa sono reduci da una mini-striscia positiva: il pareggio ottenuto in casa dell'Avellino con il risultato di 1-1, ottenuto al termine della scorsa giornata, e la vittoria ottenuta in casa contro la Ternana, con il risultato di 4-3, conquistata lo scorso 4 febbraio. Il Cittadella, invece, è reduce dalla sconfitta interna contro il Novara: da quando è cominciato il girone di ritorno, i granata hanno alternato i tre punti alle sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena - Cittadella andrà in onda in diretta esclusiva su Sky. L'incontro tra i bianconeri e i granata andrà in onda a partire dalle ore 15 (orario del calcio d'inizio), sul canale Sky Calcio 9. Le partite della Serie B sono incluse nel pacchetto Calcio. Il prepartita, invece, avrà inizio a partire dalle ore 14 mentre il post-partita avrà inizio a partire dalle ore 17. Per chi volesse seguire la partita e, contemporanemente, tutti gli altri incontri della 26esima giornata del campionato di Serie B, l'appuntamento, invece, è sul canale Sky SuperCalcio HD e Sky Sport 1 con Diretta Gol, sempre a partire dalle ore 15. Nel pre e post partita, in studio, ci saranno la conduttrice Diletta Leotta, con la partecipazione di Gianluca Di Marzio e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CITTADELLA

Per quanto concerne le probabili formazioni con le quali Cesena e Cittadella potrebbero scendere in campo dal minuto, i bianconeri allenati da Fabrizio Castori potrebbero scendere in campo con il 4-4-2, con Fulignati in porta, con Scognamiglio e Fazzi come centrali difensivi e con Esposito e Donkor, rispettivamente come terzino destro e sinistro; la linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Vita, Schiavone, Fedele e Laribi mentre la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Jallow e Moncini. Il Cittadella allenato da Roberto Venturato, invece, dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2, con Alfonso a difendere la porta, con Scaglia e Varnier al centro della difesa e con Pezzi e Benedetti ad occupare il ruolo di terzini; sulla mediana, dovrebbero agire Pasa, Iori e Schenetti mentre in attacco Vido dovrebbe supportare la coppia d'attacco composta da Strizzolo e Kouame.

Con una vittoria in casa, il Cesena potrebbe dare un seguito alla striscia positiva e allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica. Davanti a sé, comunque, i romagnoli avranno una squadra in piena lotta per la promozione, con l'obiettivo di avvicinarsi ancora di più al Palermo, al momento terzo in classifica, che si trova a cinque punti di distanza. Tornando al Cesena, il gruppo allenato da Fabrizio Castori è al completo, se non fosse per Dalmonte, Moncini e Ndiaye: quest'ultimo sta affrontando le conseguenza di un affaticamento muscolare. Per quanto concerne il Cittadella, dall'infermeria, non giungono buono notizie: Liviero, infatti, si è infortunato durante la partita contro il Novara e il risultato degli accertamenti è stato il seguente: frattura del perone destro. Ciò significa lungo stop e stagione praticamente già arrivata al termine.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine della partita pareggiata contro l'Avellino, l'allenatore del Cesena, Fabrizio Castori, non si è mostrato soddisfatto per la qualità del gioco espressa dai suoi (e dalla partita in generale) ma ha manifestato molta soddisfazione per non aver perso punti in uno scontro diretto. Le dichiarazioni pubblicato sul sito ufficiale del Cesena: "Non è stata una bella partita. Sono contento per il punto conquistato, per noi era importante muovere la classifica e soprattutto non perdere, essendo uno scontro diretto a tutti gli effetti". L'allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, invece, al termine della sconfitta interna della sua squadra contro il Novara, ha provato a trovare i motivi della disfatta interna, in primis la mancanza di carattere: "Se non vinciamo in casa vuol dire che manca qualcosa, dobbiamo avere più temperamento, la qualità non basta".

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, il Cesena è leggermente favorito sul Cittadella per quanto riguarda la vittoria. La vittoria in casa dei bianconeri, infatti, è quotata 2.60; un successo in trasferta dei granata, invece, è quotato leggermente di più ossia 2.75. Il pareggio, infine, è quotato 3.20. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, il Cesena risulta ancora più favorito, con la quota per la vittoria a 2.50 contro la quota del successo del Cittadella che aumenta a 2.80. Anche in questo caso, il pareggio è quotato a 3.20. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, la sostanza non cambia: il Cesena rimane leggermente favorito sul Cittadella con le quote che vanno da 2.45 a 2.60 mentre la vittoria fuori casa del Cittadella è quotata da 2.70 a 2.79. Il pareggio tra le due squadre è quotato da 3.10 a 3.25.

