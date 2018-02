Chievo Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Bentegodi per la 25^ giornata di Serie A

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo-Cagliari (LAPRESSE)

Chievo Cagliari sarà diretta dall’arbitro Nasca; la partita si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 17 febbraio, allo stadio Marcantonio Bentegodi per la venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018, dove il Chievo di Rolando Maran ospiterà il Cagliari di Diego Lopez con l’obiettivo di tornare alla vittoria, che manca ormai addirittura dal mese di novembre. In quel momento il Chievo sembrava destinato all’ennesima tranquilla salvezza, quello che ormai da diverse stagioni è lo ‘scudetto’ che il Chievo raggiunge senza patemi, finendo quasi per darlo per scontato. Scontato invece non è, rimanere in Serie A con ampio margine per una piccola realtà come il Chievo non è facile e in questi mesi i tifosi clivensi lo stanno imparando a proprie spese. Resta ancora un piccolo margine sulle ultime tre posizioni, ma se non si tornerà presto alla vittoria potrebbe scattare l’allarme rosso.

Il Cagliari è messo un po’ meglio: 25 punti in classifica contro 22 e soprattutto un andamento recente certamente migliore rispetto a quello del Chievo. Per i sardi dunque la salvezza sembra essere più vicina, ma è chiaro che la partita di oggi darà l’opportunità di conquistare una tranquillità pressoché definitiva, oppure lascerà ancora in bilico i rossoblù se dovesse arrivare una sconfitta che segnerebbe il ritorno alla vittoria dopo ben tre mesi circa per una diretta concorrente come il Chievo. Insomma, oggi il Cagliari potrebbe capire come andrà il finale della sua stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Cagliari sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky. L’appuntamento sarà dunque sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita al Bentegodi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CAGLIARI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Chievo Cagliari, va detto che le rose saranno essenzialmente al competo, pur con i problemi fisici che tormentano Tomovic da una parte e Cigarini dall’altra. Inoltre per il Chievo c’è da tenere conto di un Inglese alle prese con un fastidio al ginocchio, il che crea un vero e proprio rebus in attacco per Rolando Maran, che potrebbe anche optare per Meggiorini come prima punta titolare, fermo restando che il trequartista sarà Birsa. C’è anche da capire se il modulo sarà a una oppure due punte: in quest’ultimo caso, ci sarà posto anche per Pucciarelli. Da sottolineare anche il dubbio fra Jaroszynski e Gobbi per la maglia da terzino sinistro. Per il Cagliari invece prende quota l’ipotesi delle due punte: in questo caso in attacco, oltre a Pavoletti e al trequartista Joao Pedro, ci sarebbe posto anche per uno tra Farias e Sau. Da valutare anche la schiena di Faragò, in preallarme c’è Lykogiannis, mentre nella coppia difensiva centrale c’è da stabilire chi giocherà al fianco del sicuro titolare Castan.

QUOTE E PRONOSTICO

Concludiamo la nostra panoramica su Chievo Cagliari analizzando in breve i pronostici per questa partita indicati dall’agenzia di scommesse sportive Snai. La quota più bassa è per il segno 1 della vittoria del Chievo, proposto a 2,45, ma le altre due ipotesi non sono distanti. La vittoria del Cagliari e dunque il segno 2 è quotato a 3,05, mentre un pareggio (naturalmente segno X) farebbe vincere 3,15 volte la posta in palio a chi avrà puntato sulla divisione della posta.

