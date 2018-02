Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Belotti sfida Higuain nel derby della Mole (25^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, 25^ giornata: occhi puntati soprattutto sul derby della Mole, dove Andrea Belotti cerca di aumentare il suo bottino di reti nella sfida con Gonzalo Higuain

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Classifica marcatori Serie A, 25^ giornata (Foto LaPresse)

La 25^ giornata di Serie A presenta tante sfide interessanti; guardando il turno con particolare attenzione alla classifica marcatori, il derby della Mole per esempio vede la sfida tra Andrea Belotti e Gonzalo Higuain a dominare la scena - e anche a introdurre la domenica di calcio - con due potenziali intrusi. Lo scorso anno il Gallo fece meglio del Pipita: 26 gol contro 24. In questa stagione però Belotti ha patito un calo di rendimento dovuto anche a un infortunio, ed è solo a quota 5: viene però dalla splendida rete contro l’Udinese e lancia la sfida a un Higuain che di gol in campionato ne ha messi a segno 14, ha timbrato una doppietta in Champions League e viene da un grande momento ma allo stesso tempo deve farsi perdonare una sanguinosa traversa centrata su calcio di rigore, che potrebbe aver compromesso la qualificazione ai quarti del torneo europeo. Il Napoli capolista ospita la Spal con Dries Mertens (15 gol) a caccia di un'altra stagione oltre quota 20 e con José Callejon (7) che punta la doppia cifra in un attacco che ha comunque varie soluzioni, se è vero che Marek Hamsik e Lorenzo Insigne hanno segnato 5 reti a testa e Piotr Zielinski ne ha 4. La Fiorentina cercherà di ripartire da Giovanni Simeone, 7 reti: il Cholito viaggia per fare meglio dei 12 centri realizzati lo scorso anno con la maglia del Genoa e il suo contributo può spingere i viola in Europa, ma oggi sarà dura sul campo di un’Atalanta che ha in Bryan Cristante e Josip Ilicic i migliori marcatori, anche loro peraltro a quota 7. Il posticipo delle 20:45 è Milan-Sampdoria: Fabio Quagliarella attenta ai 20 gol mai realizzati in carriera (di fatto i 17 attuali sono già il suo personale record in Serie A) ma i rossoneri sono in un grande momento e hanno in Patrick Cutrone (5 gol) un attaccante in rapidissima ascesa, miglior marcatore stagionale della squadra contando tutte le competizioni.

GLI OUTSIDER

Dopo aver parlato dei migliori marcatori, andiamo ora a scoprire quali potrebbero essere gli outsider. Abbiamo detto che nel derby della Mole ci sono due outsider: non è certissima la presenza di Paulo Dybala, che è stato raggiunto da Higuain a 14 gol, mentre Iago Falque rappresenta ormai una certezza per il Torino di cui è diventato il miglior marcatore con 9 reti. Bisogna però stare attenti anche ad altri giocatori, su altri campi: per esempio Mattia Destro, che sta vivendo una stagione più complicata del previsto ma che si trova a metà strada dalla doppia cifra, avendo realizzato 5 reti che sono utili al Bologna per mantenere un ampio vantaggio sulla zona retrocessione. Un altro outsider è Massimo Coda: l’attaccante del Benevento ha segnato soltanto 3 volte, ma in una squadra che fatica tantissimo e che sembra condannata alla retrocessione si è dimostrato il più abile a vedere la porta avversaria, e qualche altro punto potrebbe essere racimolato dagli stregoni puntando sui suoi gol. Così come la Spal si affida alle reti di Mirco Antenucci per salvarsi: compito davvero difficile per gli estensi che oggi sono sul campo del Napoli, ma il molisano ha già fatto male all’Inter in questa stagione e punta a ripetersi contro la capolista. Per lui 6 gol in campionato: in Serie A il suo massimo era stato… uno, quando giocava con il Catania. Sempre guardando a Milan-Sampdoria, le possibilità rossonere di agganciare i blucerchiati al sesto posto passano anche e soprattutto da Suso: lo spagnolo è ancora oggi il miglior realizzatore della squadra in Serie A, sono 6 i suoi gol raggiunti con il capolavoro di Udine - che purtroppo per lui e i compagni non è bastato per la vittoria.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

20 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

15 gol: Dries Mertens (Napoli)

14 gol: Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus)

11 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino)

7 gol: Roberto Inglese (Chievo), Duvan Zapata (Sampdoria), Kevin Lasagna (Udinese), Bryan Cristante (Atalanta), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Josip Ilicic (Atalanta), José Callejon (Napoli), Luis Alberto (Lazio), Ivan Perisic (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina)

6 gol: Sami Khedira (Juventus), Mirco Antenucci (Spal), Cyril Thereau (Fiorentina), Antonin Barak (Udinese), Suso (Milan), Simone Verdi (Bologna)

