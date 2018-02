Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile resiste in vetta (25^giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Immobile resiste in vetta (25^giornata).

Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

E’ tutto pronto per il nuovo turno della Serie A, precisamente il 25esimo della stagione 2017-2018. I calciatori scalpitano, vogliosi di scendere in campo e dimostrare il proprio valore, a cominciare dai bomber, i grandi goleador del nostro torneo. Andiamo proprio ad analizzare la classifica dei marcatori dopo la ventiquattresima giornata, e al comando troviamo sempre lui, Ciro Immobile. Il laziale è rimasto all’asciutto contro il Napoli, ma ha mantenuto lo scettro di miglior realizzatore del campionato dopo ventuno partite giocate, con ben 20 centri, per una media quasi perfetta di un gol a match. Rimane al secondo posto, nonostante abbia saltato le due scorse partite, il capitano dell’Inter Mauro Icardi, a quota 18 gol in 22 giornate, mentre prosegue la sua stagione da urlo l’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, che con il gol realizzato nello scorso weekend si è portato a quota 17 centri in 23 gare giocate. A quota 15 troviamo Mertens del Napoli, mentre a 14 reti la coppia gol della Juventus, Dybala e Higuain, quest’ultimo, in rete contro la Fiorentina.

CUTRONE A QUOTA CINQUE GOL

Sta tornando a segnare con regolarità Edin Dzeko, centravanti della Roma, in gol contro il Benevento durante l’ultimo turno, e salito così a quota undici realizzazioni in 24 presenze, ma senza neanche battere un calcio di rigore. A nove resiste Iago Falque del Torino, che questo weekend affronterà la Juventus nel derby torinese, quindi a quota sette c’è un gruppo molto nutrito costituito da svariati giocatori come ad esempio i due laziali Luis Alberto e Milinkovic Savic, ma anche l’interista Ivan Perisic, il gioiello della Fiorentina, Giovanni Simeone, e i due atalantini Ilicic e Cristiante, senza dubbio fra i migliori centrocampisti dell’intera Serie A. Da menzione, balzando il gruppo di calciatori a quota sei reti, la presenza di Patrick Cutrone del Milan, che con i due gol realizzati sabato scorso contro la Spal, è salito a quota cinque gol nel torneo: non male per un ragazzo che fino a pochi mesi calcava i campi del campionato Primavera.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

20 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

15 gol: Dries Mertens (Napoli)

14 gol: Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus)

11 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino)

7 gol: Roberto Inglese (Chievo), Duvan Zapata (Sampdoria), Kevin Lasagna (Udinese), Bryan Cristante (Atalanta), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Josip Ilicic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), José Callejon (Napoli), Luis Alberto (Lazio), Giovanni Simeone (Fiorentina)

6 gol: Sami Khedira (Juventus), Mirco Antenucci (Spal), Cyril Thereau (Fiorentina), Antonin Barak (Udinese), Suso (Milan), Simone Verdi (Bologna)

