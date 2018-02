Conegliano Busto Arsizio/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa Italia volley donne)

Diretta Conegliano Busto Arsizio: info streaming video e tv. Le pantere tornano in campo per la Final four della Coppa Italia: nel mirino un posto in finale.

17 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter ufficiale)

Conegliano-Busto Arsizio è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 17 febbraio 2018 attesa al Pala Dozza di Bologna: fischio d’inizio atteso alle ore 15.30 per questa prima semifinale della Coppa Italia. Il trofeo per la coccarda tricolore entra finalmente nel vivo nella sua prima semifinale: in campo due assolute eccellenze della pallavolo in Italia, che pure approdano a questo incontro con stati di forma, aspettative e percorsi davvero diversi tra loro oltre che un differente rapporto con la coppa. Se infatti le pantere arrivano alla Final Four da campionesse italiane, le biancorosse invece non sollevano il trofeo dalla stagione 2011-2012, unico titolo vinto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la prima semifinale tra Conegliano e Busto Arsizio, attesa alle ore 15.30 sarà visibile in diretta tv sulla Rai. Appuntamento quindi al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, con diretta streaming video garantita attraverso il portale Raisplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

IL CONTESTO

Ovviamente alla vigilia della semifinale del Pala Dozza, la favorita d’eccellenza alla vittoria di oggi oltre che del titolo è la campionessa in carica Conegliano. Le pantere dopo tutto stanno conducendo una stagione in incredibile, tra Champions League Coppa e Campionato, dove al momento rimangono in testa ovunque. Prime in europa e prime nella campionato della Serie A1, le gialloblu hanno raccolto un posto nel tabellone della Coppa Italia da primatiste e il percorso successivo è stato più che eccellente. Pesantissime le vittorie conseguite contro il Bisonte Firenze ai quarti di finale, vinte per 3-0 e 2-3.

Di tutt’altro genere il percorso recente di Busto Arsizio che invece dopo la sosta natalizia è entrata in una specie di tunnel fatto di risultati deludenti e vittorie mancate per un soffio. Qualche scivolone di troppo e l’esclusione dalla Coppa Cev consumata solo pochi giorni fa, la squadra di Mencarelli non si presenta in campo con il miglior biglietto da visita. Numeri a parte va però ricordato che trattandosi di un match secco tutto può accadere.

