Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Cutrone

Cutrone, attaccante del Milan - LaPresse

Si sono concluse soltanto due giorni fa le coppe europee, ma è già tempo di un nuovo turno del campionato di calcio. Dalle ore 15:00 di domani, partirà la 25esima giornata della stagione di Serie A 2017-2018, e con essa, riprenderà il fantacalcio. Eccoci quindi pronti per i nuovi consigli su quali giocatori schierare in vista proprio di questo turno ormai alle porte: seguite le dritte della redazione de IlSussidiario.net.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, 25A GIORNATA

Si comincia, come dicevamo, con l’anticipo delle ore 15:00 di domani pomeriggio, il match dello stadio Friuli fra i padroni di casa dell’Udinese e gli ospiti della Roma. Per la compagine bianconera, che “offre” svariati calciatori per il fantacalcio, scegliamo l’attaccante De Paul, ma anche i soliti centrocampisti Jankto e Barak. In casa Roma, invece, bene Dzeko ed El Shaarawy, mentre se vi serve un difensore di qualità, fate affidamento sul solito Aleksandar Kolarov. Alle ore 18:00 di domani sera si giocherà invece l’altro anticipo di questo sabato, la gara dello stadio Bentegodi di Verona fra i padroni di casa del Chievo e gli ospiti del Cagliari. Per quanto riguarda i clivensi, la prima scelta ricade su bomber Inglese, sempre fra i più pericolosi dei suoi, con l’aggiunta di Hetemaj. Fate un pensiero anche su Sorrentino, portiere di sempre grande affidabilità. Fra le fila rossoblu, invece, scontata la prima scelta Barella, così come quella di Faragò, altro interessante centrocampista del club sardo. In attacco, invece, ci piacciono sia Pavoletti che Joao Pedro.

Il sabato di questa 25esima giornata di Serie A si chiuderà con la partita dello stadio di Genova, dove il Genoa ospiterà l’Inter dalle ore 20:45. In casa Grifone attenzione ai due grandi ex di questo match, leggasi Pandev e Laxalt, con quest’ultimo che sta vivendo in particolare un gran momento di forma. Nell’Inter, invece, c’è un Eder che è reduce da due reti nelle ultime due uscite, e che potrebbe quindi proseguire questa striscia positiva. Attenzione anche a Rafinha, che dovrebbe partire fra i titolari, mentre non ci saranno Icardi e Miranda, entrambi fermi ai box per infortunio. La Juventus tornerà in campo domenica, dalle ore 12:30, per il derby contro il Torino allo stadio Grande Torino. Si comincia con i granata padroni di casa, per cui scegliamo l’ex di turno, Rincon, nonché Belotti, voglioso di esaltarsi durante queste sfide, e Iago Falque, sempre fra i più positivi. In casa bianconera, invece straordinario momento di forma di Higuain, reduce da una doppietta contro il Tottenham in Champions. Bernardeschi è un altro juventino sugli scudi, e attenzione anche a Benatia, sempre preciso e attento.

Alle ore 15:00 di domenica il Benevento ospiterà il Crotone in Campania, una sfida molto importante soprattutto in ottica salvezza. Per i giallorossi scegliamo Coda e D’Alessandro, due attaccanti che potrebbero fare male alla retroguardia calabrese, mentre per la squadra allenata da Walter Zenga, bene i due esterni Trotta e Nalini, nonché il centrocampista Mandragora. Sempre alle ore 15:00, in quel dello stadio Dall’Ara di Bologna, di scena il derby tutto emiliano fra i padroni di casa rossoblu e gli ospiti del Sassuolo. Pesanti assenze per Donadoni, che dovrà fare a meno di Palacio, Masina e Mbaye, tutti e tre squalificati, oltre al solito Verdi, infortunato. Puntiamo quindi su Destro e Di Francesco, nonché sul centrocampista Dzemaili. Fra le fila neroverdi, invece, puntiamo su Missiroli, il neo-acquisto Babacar, e regaliamo l’ennesima chance a Berardi.

Il Napoli ospiterà la Spal domenica pomeriggio al San Paolo, una sfida senza dubbio favorevole ai partenopei. Mertens e Insigne sono sempre fra i nostri preferiti, e bene anche Koulibaly e Reina, che terminano le partite spesso e volentieri con un voto positivo. In casa ferrarese, invece, diamo una chance alla prima punta Antenucci, nonché ai due esterni d’attacco Lazzari e Kurtic. L’Atalanta giocherà domenica sera alle ore 18:00, il primo dei due posticipi di domani. A Bergamo sbarcherà la Fiorentina, e per i nerazzurri scegliamo Ilicic, Cristiante e Caldara, tre dei giocatori migliori dell’ottima resa orobica. In casa Viola, invece, spazio a Chiesa, Gil Dias e Veretout.

La domenica del campionato si chiuderà con il posticipo delle ore 20:45, la sfida molto interessante fra il Milan e la Sampdoria in programma allo stadio San Siro. Nei rossoneri la prima scelta ricade come al solito su Suso, sempre fra i migliori, così come è d’obbligo il nome di Cutrone, davvero incontenibile sabato scorso a Ferrara. Bene anche Biglia e Calhanoglu, altri due rossoneri che stanno vivendo un’ottima fase di stagione. Nei blucerchiati, invece, sempre d’obbligo puntare su Quagliarella, che sta vivendo un campionato da favola, e assieme al bomber stabiese scegliamo il trequartista Ramirez e il regista Torreira. Chiudiamo i consigli del fantacalcio per questa giornata, con la sfida fra la Lazio e il Verona, il posticipo di lunedì sera delle ore 20:45. Tanti i calciatori biancocelesti da fantacalcio, ma ne scegliamo tre, a cominciare dall’estremo difensore Strakosha, passando per la stella Milinkovic-Savic, e arrivando fino al capocannoniere del torneo, Ciro Immobile. In casa veneta, invece, diamo una chance al baby bomber Kean, ma anche al sempre ottimo Romulo.

