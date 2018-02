Empoli Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Empoli Parma, diretta e risultato della partita di Serie B: la coppia d'attacco Caputo-Donnarumma per allungare la striscia positiva dei toscani.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Empoli Parma, Serie B 2017/18 (Web)

Empoli Parma, diretta dall'arbitro Sacchi, è una partita valida per la 26esima giornata di campionato di Serie B 2017/18. Il match tra gli azzurri e i gialloblu si giocherà sabato 17 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, allo stadio Carlo Castellani di Empoli. L'Empoli capolista proverà ad allungare la striscia positiva e a consolidare la propria leadership, tentando di vincere anche contro il Parma in questo impegno davanti al proprio pubblico. Come già anticipato, l'Empoli proviene da ben cinque vittorie consecutive e, di conseguenza, da quanto è iniziato il 2018, non ha mai perso. Nelle ultime cinque giornate, i toscani hanno battuto, nell'ordine, Perugia, Ternana Unicusano, Bari, Palermo e Ascoli. Attualmente, l'Empoli occupa il primo posto in classifica con 46 punti, a pari merito con il Frosinone. Nei precedenti del Parma, invece, i risultati sono altalenanti: i gialloblu, infatti, hanno ottenuto i tre punti soltanto in un'occasione negli ultimi cinque match (il 3-0 interno contro il Novara). Al momento, il Parma occupa il sesto posto in classifica con 37 punti, a pari merito con la Cremonese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto concerne la copertura televisiva della partita, Empoli - Parma andrà in onda in diretta esclusiva sulle reti Sky. L'incontro tra i toscani e gli emiliani andrà in onda a partire dalle ore 15 (orario del calcio d'inizio), sul canale Sky Calcio 3. Tutte le partite della Serie B, com'è noto, sono incluse nel pacchetto Calcio. Il prepartita, invece, avrà inizio a partire dalle ore 14 mentre il post-partita comincerà alle ore 17. Per chi volesse seguire la partita ma anche tutti gli altri match della 26esima giornata del campionato cadetto, l'appuntamento, invece, è sui canali Sky SuperCalcio HD e Sky Sport 1 con Diretta Gol, sempre a partire dalle ore 15. Durante il pre e post-partita, in studio, ci saranno la conduttrice Diletta Leotta che analizzerà le partite e intervisterà i protagonisti con la partecipazione di Gianluca Di Marzio e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PARMA

Per quanto concerne le probabili formazioni con le quali Empoli e Parma potrebbero scendere in campo dal minuto, l'allenatore dei toscani, Aurelio Andreazzoli, potrebbe schierare la propria squadra con il 4-3-1-2, con Gabriel in porta, Maietta e Veseli al centro della difesa e con Di Lorenzo e Pasqual ad agire sulle fascia in qualità di terzini; a centrocampo, dovrebbero essere schierati titolari Bennacer, Castagnetti e Krunic mentre in attacco, la coppia offensiva composta da Donnarumma e Caputo dovrebbe essere supportata dal trequartista Zajc. Il Parma allenato da Roberto D'Aversa, invece, dovrebbe rispondere con il 3-4-3, con Frattali a difendere la porta e con la linea difensiva che dovrebbe essere composta da Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo; a centrocampo, dovrebbero giocare dal primo minuto, Scavone e Dezi, con gli esterni Barilla e Gazzola mentre in attacco, il tridente dovrebbe essere formato da Da Cruz, Calaio e Insigne.

Come già anticipato, una vittoria in casa per l'Empoli significherebbe proseguire la striscia positiva e consolidare il primo posto, in attesa del risultato del Frosinone, impegnato in casa contro l'Ascoli. Il Parma, invece, con un'impresa in trasferta, in piena zona play-off, potrebbe fare un significativo balzo in avanti in classifica. Per quanto riguarda l'Empoli, ovviamente, gli occhi saranno puntati sulla coppia d'attacco Caputo-Donnarumma che, nel corso di questa stagione, ha già portato a casa un bottino di ben 32 reti. Da segnalare, ovviamente, anche l'importante apporto di Zajc con i suoi 8 assist. Nel Parma, invece, Di Gaudio e Scozzarellia hanno svolto una sessione di allenamento differenziata. Davanti a queste due assenze, però, c'è anche un ritorno da segnalare, quello dell'esterno sinistro di centrocampo, Armando Anastasio, in prestito dal Carpi.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine della partita che ha sancito la vittoria contro l'Ascoli, l'allenatore degli azzurri, Aurelio Andreazzoli, ha definito molto importante questo successo. Queste sono state le sue dichiarazioni post-partita: "Siamo stati bravi a resistere sul ritorno dell'Ascoli, è stata una vittoria importante. Sul 2-0, abbiamo incanalato la gara sui binari a noi più congeniali". Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, invece, ha commentato in termini positivi il pareggio ottenuti dai suoi contro il Perugia, sottolineando l'impegno dei calciatori. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Molto probabilmente abbiamo rischiato anche di perdere questa gara, però ci abbiamo provato fino alla fine. Bisogna fare analisi equilibrate, i ragazzi hanno fatto di tutto per cercare di portare a casa la partita. I ragazzi hanno spinto fino alla fine, sotto l'aspetto dell'impegno e dei contrasti, hanno fatto una buona gara".

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, l'Empoli è decisamente favorito per la vittoria rispetto ad un'eventuale impresa del Parma. La vittoria in casa degli empolesi infatti, è quotata 1.80; un successo in trasferta dei ducali, invece, è quotato molto di più: ben 4.75. E' abbastanza alta, anche la quota riguardante il pareggio: 3.35. Spostandoci sulle quote dell'agenzia di scommesse Bwin, la quota riguardante la vittoria dell'Empoli resta pressoché la stessa (1.85) mentre la quota del successo del Parma diminuisce di poco, spostandosi a 4.50. Il pareggio, invece, è quotato a 3.30. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, le quote restano simili: l'Empoli resta sempre molto favorito rispetto al Parma con le quote che vanno da 1.75 a 1.83 mentre la vittoria fuori casa del Parma è quotata da 4.50 a 4.90. Il pareggio tra le due squadre è quotato da 3.29 a 3.35.

