Entella-Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Entella Pescara, diretta e risultato della partita di Serie B: il club ligure dovrà affrontare l'impegno interno contro gli abruzzesi con un'emergenza in difesa.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Entella - Pescara, Serie B 2017/18 (Web)

Entella Pescara, diretta dall'arbitro Rapuano, è una partita valida per la 26esima giornata di campionato di Serie B 2017/18. Il match tra i biancocelesti e i biancazzurri si giocherà sabato 17 febbraio 2018, a partire dalle ore 15, allo stadio Comunale di Chiavari. Il Pescara è chiamato ad affrontare la partita in trasferta a Chiavari, con l'obiettivo di affacciarsi nella zona play-off della classifica. Al momento, infatti, gli abruzzesi occupano l'undicesima posizione in classifica con 34 punti. La squadra allenata da Zdenek Zeman è reduce dalla vittoria ottenuta in casa contro la Salernitana: per quanto concerne gli ultimi cinque match giocati, i punti raccolti dal Pescara sono stati in totale 9 con tre vittorie e due sconfitte. Discorso opposto, invece, per la Virtus Entella che si trova, attualmente, in piena zona play-out, nella zona calda della classifica. I liguri occupano la diciottesima posizione con 27 punti insieme al Brescia e la zona retrocessione dista soltanto due punti. Anche l'Entella è reduce da una vittoria, nello scontro diretto contro la Ternana, ma le sconfitte nelle ultime cinque partite sono state 3.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il campionato di Serie B è un'esclusiva Sky, di conseguenza, Entella - Pescara andrà in onda in diretta esclusiva su Sky, inclusa nel pacchetto Calcio come tutti gli incontri del campionato cadetto. Il match tra i liguri e gli abruzzesi andrà in onda a partire dalle ore 15 (orario del calcio d'inizio), precisamente sul canale Sky Calcio 8. Il prepartita avrà inizio a partire dalle ore 14 mentre il post-partita andrà in onda a partire dalle ore 17. Per chi volesse seguire la partita e, al tempo stesso, anche tutti gli altri incontri della 26esima giornata del campionato di Serie B, l'appuntamento, invece, è sui canali Sky SuperCalcio HD e Sky Sport 1 con Diretta Gol che avrà inizio sempre a partire dalle ore 15. Il pre e post-partita sarà condotto da Diletta Leotta che analizzerà le partite e intervisterà i protagonisti della giornata con la partecipazione in studio di Gianluca Di Marzio e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Per quanto riguarda le probabili formazioni con le quali Entella e Pescara dovrebbero scendere in campo dal minuto, i biancocelesti allenati da Alfredo Aglietti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3, con Iacobucci in porta, Ceccarelli e Cremonesi titolari al centro della difesa e con Belli e Aliji ad agire come terzini; per quanto concerne la mediana, i titolari scelti da Aglietti dovrebbero essere Acampora, Eramo e Benedetti mentre in attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Nizzetto, La Mantia e De Luca. Anche il Pescara di Zeman dovrebbe rispondere con un 4- 3-3, con Fiorillo a difendere la porta, con Perrotta e Gravillon centrali difensivi e con Mazzotta e Balzano sulle fasce; Brugman, Carraro e Valzania dovrebbero essere i prescelti per giocare fin dall'inizio a centrocampo mentre Mancuso, Pettinari e Yamga dovrebbe partire fin dal primo minuto in attacco.

Per questa partita, l'allenatore della Virtus Entella ha avuto problemi per quanto riguarda la formazione, soprattutto per quanto concerne la difesa: il club di Chiavari, infatti, dovrà fare a meno di Ceccarelli, che dovrà scontare un turno di squalifica, e di Pellizzer. Negli ultimi allenamenti del Pescara, invece, Coda, Proietti e Falco hanno svolto una sessione differenziata mentre per Bovo e Palazzi, è stato riservato un lavoro di recupero. Come già anticipato, una vittoria in trasferta del Pescara permetterebbe agli abruzzesi di avvicinarsi alla zona play-off che rimane l'obiettivo stagionale minimo. Sfida a distanza, invece, per quanto riguarda l'Entella che dovrà guardarsi le spalle soprattutto dalla Pro Vercelli, impegnata in trasferta a Salerno. E' notizia recentissima, un nuovo colpo di mercato per quanto riguarda il club ligure: si tratta dell'attaccante albanese Azdren Llullaku, preso dalla lista degli svincolati.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

Al termine della partita che l'Entella ha vinto in trasferta contro la Ternana Unicusano, l'allenatore del club ligure, Alfredo Aglietti, ha ammesso sinceramente che i suoi uomini hanno raccolto molto di più di quanto effettivamente meritato. Le sue dichiarazioni post-partita sono state le seguenti: "Ci prediamo questi tre punti che compensano le ultime sconfitte totalmente immeritate. Abbiamo fatto un passo indietro dal punto di vista della prestazione ma siamo stati bravi a capitalizzare al meglio l'occasione che ci è capitata". Zdenek Zeman, invece, ha commentato con moderata soddisfazione la vittoria contro la Salernitana. L'allenatore boemo spera che il Pescara inizi a segnare di più. Le dichiarazioni: "E' stata una vittoria meritata. Abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol: quando impareremo a capitalizzarle, torneremo a segnare di più. Dobbiamo migliorare, la prepariamo ma poi in partita ci confondiamo".

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle quote dell'agenzia di scommesse Snai, l'Entella è leggermente favorito sul Pescara per quanto concerne i tre punti. La vittoria in casa dei biancocelesti infatti, è quotata 2.40 mentre un successo fuori casa degli abruzzesi, invece, è quotato leggermente di più ossia 2.85. La divisione dei punti, infine, è quotato 3.35. Per quanto riguarda le quote dell'agenzia di scommesse Bwin, invece, la differenza tra le quote riguardanti le vittorie è più sottile: 2.45 per la vittoria dell'Entella contro 2.75 per il successo del Pescara. Il pareggio, in questo caso, è quotato 3.30. Stando ad altri bookmakers, per la precisione Bet365, BetClic.it, Unibet e William Hill, le quote non si allontanano di molto: l'Entella rimane leggermente favorito sul Pescara con le quote che oscillano da 2.35 a 2.40 mentre la vittoria in trasferta del Pescara è quotata da 2.80 a 2.95. Il pareggio tra le due squadre è quotato da 3.25 a 3.40.

© Riproduzione Riservata.