Ester Ledecka, la medaglia d’oro di sci, che ha vinto il mondiale con lo snowboard. Grande impresa della sciatrice ceca, campionessa nello snow, ma vincitrice nel SuperG alle Olimpiadi

E’ davvero curiosa la storia di Ester Ledecka. La fresca vincitrice della medaglia d’oro alle olimpiadi invernali della Corea del Sud, nella specialità di sci SuperG, nasce infatti nello snowboard. Basti pensare che con la tavola di legno l’atleta ceca ha vinto l’argento nel mondiale 2017, categoria slalom parallelo, dopo aver vinto l’oro nel 2015. E sempre lo scorso anno, ha trionfato davanti a tutti nei mondiali, nella categoria slalom gigante parallelo. Insomma, un caso più unico che raro visto che di fatto la Ledecka è una snowboarder, e solo da due anni a questa parte si è avvicinata alla disciplina dello sci alpino, sua grande passione. Nessuno ovviamente si aspettava questo grandissimo exploit, a cominciare dalla sciatrice austriaca Veith, che una volta terminata la sua gara, e vedendosi al primo posto, ha di fatto esultato, ben sapendo che le big erano già scese tutte.

ED ORA UN ALTRO ORO?

Ma non aveva fatto i conti con la Ledecka, che è andata a trionfare con un centesimo di distanza. La stessa ragazza ceca non si aspettava la medaglia d’oro, affermando: «Ho pensato che doveva esserci un errore». Un successo che è merito anche dell’americana Shiffrin, che ha prestato i suoi sci alla sciatrice con il numero 26 sul petto. E pensare che fino ad ora, dopo diciannove gare, la Ledecka aveva chiuso al massimo al settimo posto, ma nel momento più importante ha tirato fuori le unghie, divenendo la campionessa olimpica. E chissà che a breve non possa arrivare una nuova medaglia, questa volta meno a sorpresa, visto che Ester gareggerà nella sua grande specialità, appunto lo snowboard. Una doppietta che non si verifica da 90 anni e precisamente dal 1924 e dal 1928, quando Johan Grottumsbraten e Thorleif Haug, vinsero medaglie in discipline diverse: ovviamente lo snowboard non era ancora stato inventato…

