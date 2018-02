Fano-Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano-Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro tra due squadre in ascesa, seppur alla rincorsa di due obiettivi differenti.

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Fano-Vicenza, LaPresse

Fano-Vicenza, diretta dal signor Cipriani di Empoli, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della ventiseiesima giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C. Scontro tra due squadre in ascesa, seppur alla rincorsa di due obiettivi differenti. Vale per il Vicenza che, scongiurata la fine del Modena costretto a ritirarsi dal campionato per il fallimento, dopo aver avuto la garanzia di poter chiudere la stagione è ripartito con una serie di risultati assolutamente confortanti.

E dopo aver combattuto ma perso nel sentito derby con la capolista Padova, è tornato alla vittoria sul campo della Feralpisalò lo scorso 3 febbraio (Feralpisalò ora seconda in classifica nel girone B di Serie C) ed ha continuato a salire in classifica, a quota ventisette punti. Andando avanti di questo passo, per i berici anche i play off non sono un obiettivo impossibile, anche se è meglio, dopo le tante vicissitudini passate nell'ultimo periodo, per la squadra biancorossa andare avanti un passo alla volta. Dall'altra parte, c'è un Fano sempre a fondo classifica, considerando l'esclusione sopra citata del Modena, ma reduce da quattro risultati utili consecutivi. Dopo tre pareggi, i marchigiani hanno ottenuto un'importantissima vittoria in chiave salvezza sul campo del Ravenna, portandosi proprio a quattro punti dai romagnoli e da una potenziale salvezza diretta senza passare dai play out.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile sui canali free o pay la diretta tv della partita, che potrà però essere vista in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o comunque da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Fano padrone di casa scenderà in campo con il portiere senegalese Thiam schierato alle spalle di una difesa a tre con l'uruguaiano Sosa, Gattari e Soprano. Sulla fascia destra sarà schierato Lanini mentre il laterale mancino sarà Fautario. A centrocampo, la zona centrale sarà presidiata da Danza, Filippini e Lazzari, mentre in attacco Fioretti farà coppia con Germinale. Il Vicenza affronterà la trasferta marchigiana con Valentini tra i pali, Malomo impiegato in posizione di terzino destro e Giraudo impiegato in posizone di terzino sinistro, con Milesi e Crescenzi impiegati invece nella linea a quattro come centrali. Giorno e Tassi saranno invece i due centrali di centrocampo, con De Giorgio (autore di una doppietta nella trasferta sul campo della Feralpisalò) esterno laterale di destra e Magri laterale mancino. In attacco, spazio a Comi e a Ferrari.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Fano scenderà in campo schierato con il 3-5-2, mentre il Vicenza risponderà scegliendo il 4-4-2 come modulo. Dopo anni passati costantemente tra Serie A e Serie B, il Vicenza si è trovato quest'anno di fronte al Fano in campionato, con l'unico precedente recente relativo al match d'andata, col Vicenza vincente con il punteggio di due a uno, gol decisivi di Romizi e Giacomelli e Fano a segno con il gol della bandiera siglato da Fioretti su rigore.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, previsto equilibrio totale con la vittoria dei marchigiani proposta a una quota di 2.50 da William Hill, mentre Betclic propone a una quota appena superiore, 2.75, la quota per il successo esterno della formazione berica. Per Bwin, investimento sul pareggio moltiplicato per 3.00. Bet365 offre a 2.50 la quota dell'over 2.5 e a 1.46 la quota dell'under 2.5.

