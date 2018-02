Feralpisalò-Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feralpisalò-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa proveranno a consolidare il secondo posto in classifica.

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Feralpisalò-Teramo, LaPresse

Feralpisalò-Teramo, diretta dal signor Donda di Cormons, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventiseiesima giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C. Sfida importante per la Feralpisalò, che sta vedendo progressivamente crescere le proprie ambizioni: dopo l'ultima vittoria sul campo del Pordenone, un rotondo tre a zero contro una squadra molto accreditata e che l'anno scorso si era giocata la Serie B ai play off, e che ha lanciato la formazione lombarda al secondo posto in classifica. I punti di distacco rispetto al Padova restano nove, ma il campionato della Feralpisalò si sta facendo sempre più brillante, così come la situazione del Teramo si sta facendo invece progressivamente sempre più preoccupante. Questo dopo l'ultima sconfitta sul campo della Fermana, un quattro a due incassato che ha messo di nuovo in evidenza le difficoltà della squadra abruzzese soprattutto a livello difensivo.

Un solo punto ottenuto per il Teramo nelle ultime quattro partite di campionato, la salvezza diretta al momento lontana solo un punto, ma il Gubbio quattordicesimo distante in classifica cinque lunghezze: perdere altri punti potrebbe essere drammatico, sportivamente parlando, per una squadra che non si è più ripresa dopo la promozione revocata a tavolino tre anni fa. In casa però la Feralpisalò è reduce da una sconfitta interna contro il Vicenza, che va sicuramente riscattata per una squadra che vuole dimostrare di potersi piazzare in pole position per arrivare a giocarsi i play off da protagonista a fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita, che potrà però essere seguita in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it, per tutti gli abbonati o coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO' TERAMO

Le probabili formazioni dell'incontro: Feralpisalò in campo con Caglioni in porta, Vitofrancesco impiegato in posizione di terzino destro e Martin impiegato in posizione di terzino destro, mentre Ranellucci e Legati saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Capodaglio, Rocca e Dettori, mentre Voltan si muoverà in posizione da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Ferretti e Guerra, entrambi a segno nell'ultima trasferta di Pordenone. Risponderà il Teramo con Bifulco estremo difensore, mentre Sales sarà l'esterno laterale di destra e Pietrantonio l'esterno di fascia mancino nella difesa a quattro con Caidi e Speranza centrali della retroguardia. A centrocampo terzetto titolare composto dall'ecuadoriano Varas, da Ilari e Amadio, mentre in attacco l'ivoriano Gondo guiderà il tridente affiancato da Panico e da Terranico, autore di una doppietta purtroppo inutile per gli abruzzesi nella trasferta di Fermo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 4-3-1-2 della Feralpisalò sarà opposto il 4-3-3 del Teramo. All'andata giocata allo stadio Bonolis, le due squadre hanno pareggiato zero a zero, mentre l'ultimo precedente in casa della Feralpisalò è quello dello scorso 7 maggio, vittoria teramana di misura con rete decisiva siglata da Baccolo nella parte conclusiva del match.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse, padroni di casa nettamente favoriti dai bookmaker, con William Hill che propone a 1.50 la quota per il successo interno della Feralpisalò, con Bwin che propone a 3.60 la quota del pareggio e con Betclic che alza fino a 6.50 la quota per il successo esterno del club abruzzese. Per l'over 2.5 e l'under 2.5, Bet 365 offre le quote rispettivamente a 2.04 e 1.75.

