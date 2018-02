Foggia Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo Zaccheria i satanelli cercano la quarta vittoria consecutiva in Serie B

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Foggia Carpi, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Foggia Carpi, partita che sarà diretta dall’arbitro Carlo Pinzani, si gioca alle ore 15:00 di sabato 17 febbraio ed è una delle sfide che rientrano nel programma della 26^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Allo Zaccheria si sfidano due squadre che sono separate da 5 punti in classifica, ma il Foggia (31 punti) ci arriva meglio di un Carpi (35) comunque in buona condizione. Sulla carta, entrambe potrebbero ambire ad un posto nei playoff; per il Foggia la possibilità si aprirebbe solo se fosse confermato questo grande momento, mentre a oggi il Carpi sarebbe quasi dentro (ha 36 punti che sono gli stessi del Venezia ottavo), ma per evitare brutte sorprese in un torneo davvero combattuto ha bisogno di aumentare leggermente il suo passo. Sarà comunque una partita nella quale le emozioni non mancheranno, e che mette in palio una vittoria davvero pesante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Carpi sarà trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: per tutti gli abbonati appuntamento in esclusiva sul canale Sky Calcio 5, con codice d’acquisto 412612 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio. Ovviamente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video (su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - mentre sul canale Sky Sport 1 sarà disponibile il programma Diretta Gol Serie B, che manda in onda in tempo reale le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

A oggi chiaramente il Foggia deve ancora pensare alla salvezza, ma le tre vittorie consecutive (quattro nelle ultime sei partite) sono un ottimo biglietto da visita e hanno avuto l’effetto di allontanare i satanelli dalla zona calda. Vincendo a Chiavari e Palermo (in mezzo il 2-1 all’Avellino), la squadra di Giovanni Stroppa ha confermato il suo miglior passo in trasferta; sono già 6 le vittorie ottenute fuori casa, se anche allo Zaccheria il percorso fosse questo il Foggia potrebbe anche giocarsi la promozione. Curioso come i rossoneri abbiano sempre vinto 2-1 in questo filotto, è un risultato che si era verificato anche nell’andata contro il Perugia. Sono tre partite senza sconfitte anche per il Carpi, e anche per gli emiliani il 2-1 l’ha fatta da padrone (battute Spezia e Salernitana con questo risultato), ma sabato la squadra di Antonio Calabro ha pareggiato al Cabassi contro la Cremonese, perdendo la doppia occasione di guadagnare terreno e rubare punti a una diretta concorrente per i playoff. Il campionato dei biancorossi rimane positivo; i playoff sarebbero la ciliegina sulla torta in continuità con lo scorso anno. Resta però una squadra che vince poco: il numero di vittorie (9) è uguale a quelli dei pareggi.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CARPI

Giovanni Stroppa è passato al 3-5-2 e questo schema gli sta dando tante soddisfazioni: il Foggia dunque si dispone con Martinelli a comandare una linea difensiva che, davanti a Guarna, viene completata da Camporese e Tonucci (Loiacono è squalificato). Capitan Agnelli è il riferimento davanti alla difesa; insieme a lui giocano Deli e Leandro Greco sulle mezzali, con Gerbo che si allarga sulla destra e Kragl - decisivo a Palermo nell’ultimo Monday Night - che invece sono gli esterni, decisamente più offensivi che altro. Davanti la coppia formata da Mazzeo e Nicastro ma Duhamel, che ha trovato il primo gol con la maglia rossonera, potrebbe avere una chance. Carpi schierato con il 4-4-2 classico: Melchiorri è già importante come prima punta, al suo fianco ballottaggio aperto tra Garritano (favorito, anche per ragioni di equilibrio) e Malcore. A centrocampo Calapai e Pasciuti dovrebbero essere i due esterni, mentre in mezzo Sabbione è in vantaggio su Malick Mbaye e Giorico su Verna, anche se le gerarchie potrebbero cambiare. Difesa a quattro con capitan Poli a comandare al fianco di Ligi, sugli esterni ci saranno Pachonik e Di Chiara - ma Bittante se la gioca - con portiere Colombi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai è una tra le tante ad aver quotato la partita dello Zaccheria: secondo questi bookmaker il Foggia è favorito e non di poco, essendo reduce da un ottimo momento. Siamo infatti a 1,95 per la quota che accompagna il segno 1 per la sua vittoria, mentre per il successo esterno del Carpi il valore assegnato al segno 2 è di 4,00. Dovrete giocare il segno X qualora pensiate che questa partita del campionato di Serie B possa terminare con un pareggio; in questo caso il vostro guadagno sarebbe pari a 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

