Genoa-Inter/ Spalletti il ritorno: finita la tregua, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti

Genoa-Inter, Spalletti il ritorno: finita la tregua, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti. L’allenatore del club meneghino ha finalmente gettato la maschera di buono di inizio stagione

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Sembrano lontani anni luce i tempi in cui Luciano Spalletti, arrivava in conferenza felice, sereno, rilassato e sorridente. Del resto, da agosto fino a dicembre, la sua Inter viaggiava ad alte quote, in vetta alla classifica, e non vi erano motivi per creare polemiche. Ai primi risultati negativi, è però nettamente cambiato l’atteggiamento del tecnico di Certaldo, e con l’arrivo del calciomercato di riparazione, le molte promesse e i pochi fatti, è decisamente andato in archivio il buon Spalletti. Lo si è visto nella recente conferenza stampa pre-Genoa, in cui l’ex Roma ha puntato il dito contro varie figure, a cominciare dalla sua dirigenza, che a suo modo di vedere, chiacchiera troppo, creando false aspettative nei tifosi, che si attendono sempre i grandi colpi di mercato. Forse anche il tecnico nerazzurro, in cuor suo, si aspettava qualche top player a gennaio, e forse anche per questo il mercato di riparazione è una sorta di nervo scoperto.

DI FRANCESCO E TOTTI

Spalletti ne ha anche per il suo collega Eusebio Di Francesco. Sentendosi tirato in causa dalla frase del giallorosso (“Ci sono squadre davanti a noi che tirano una volta sola in porta”), l’interista ha replicato con una stilettata, dicendo «La Roma con me era abituata a lottare per il campionato insieme il Napoli». Si è parlato anche di Totti, che in settimana ha svelato di non aver avuto mai un vero e proprio rapporto con Spalletti, ma in questo caso l’interista preferisce un low profile: «Da parte mia ci sarà sempre la stessa apertura e la stessa disponibilità che ho sempre avuto. Ho un ruolo in cui devo gestire le cose, ma se la penso così, non posso farci niente». E’ quindi tornato il vero Spalletti, anche se qualcosa si era intravisto già nelle ultime settimane: la crisi di risultati e gioco, il mercato di magra, le parole ai tifosi post-Roma, e un futuro molto incerto, tutte questioni che non stanno facendo dormire sonni tranquilli al buon Luciano…

© Riproduzione Riservata.