Genoa Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Inter - LaPresse

Genoa Inter sarà diretta dall’arbitro Fabbri; la partita si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 17 febbraio, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi e sarà valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2017-2018. L’Inter di Luciano Spalletti dunque farà visita al Genoa di Davide Ballardini in una sfida di grande fascino e tradizione. Il Grifone infatti è in ottima forma, è reduce da due vittorie consecutive in trasferta che hanno praticamente messo al sicuro la salvezza e ora potrà giocare con la forza della serenità e il grande obiettivo di fare felici i propri tifosi, dal momento che finora il Genoa a Marassi ha raccolto appena 8 dei suoi 27 punti in classifica: un rendimento insolitamente negativo per i rossoblù al Ferraris.

L’Inter invece domenica scorsa è tornata alla vittoria dopo due mesi e in questo modo ha riconquistato il terzo posto: nonostante il momento difficile, per ora i nerazzurri stanno rispettando l’obiettivo di inizio stagione, che è quello di tornare in Champions League e quindi di chiudere fra le prime quattro. Il cammino però è ancora molto lungo e di conseguenza l’Inter non può permettersi altri passi falsi: Marassi sarà dunque un test impegnativo, perché i nerazzurri affrontano una squadra in forma e in fiducia, riuscire a conquistare un successo a Genova sarebbe il segnale che la crisi è finita.

GENOA INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Inter sarà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel primo caso l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore, mentre nel secondo i canali di riferimento saranno Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport Hd, oltre allo streaming garantito agli abbonati da Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Genoa Inter, per Davide Ballardini il problema principale sono senza dubbio le assenze, visto che il Genoa non avrà a disposizione Rossi, Izzo, Veloso e Rosi. Recuperato Taarabt che dovrebbe giocare dal primo minuto in attacco al fianco di Pandev, per il quale la partita contro i nerazzurri è sempre speciale. In difesa dovrebbe essere ancora Spolli il perno centrale della retroguardia a tre con Biraschi e Zukanovic davanti a Perin in porta, dunque Rossettini dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre nella folta linea del centrocampo a cinque da segnalare soprattutto un ballottaggio fra Rigoni e Medeiros. In casa Inter la situazione è ancora più complicata: in difesa l’assenza di Miranda genera un ballottaggio fra Lisandro Lopez e Ranocchia per sostituire il brasiliano, poi da centrocampo in su la situazione è ancora più complicata, fra chi è reduce da problemi fisici come Perisic e Icardi, chi è in evidente calo di forma come Borja Valero, chi invece è l’uomo nuovo ma non ha ancora 90 minuti nelle gambe come Rafinha e chi rischia di essere un separato in casa come Brozovic, al quale comunque potrebbe fare bene essere lontano da Milano. A questo punto, è quasi certo che ci sarà ancora spazio per Karamoh.

QUOTE E PRONOSTICO

Passiamo adesso a considerare i pronostici su questo interessante Genoa Inter. Classifica alla mano, i nerazzurri di Luciano Spalletti sono i favoriti per il successo, infatti il segno 2 è proposto da Snai a 2,20. Il Genoa di Davide Ballardini è però in buona forma e di conseguenza le quote per gli altri due segni non si alzano di molto: si sale a 3,15 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, mentre un successo del Genoa (segno 1) è proposto alla quota di 3,45, il che significa che un successo casalingo del Grifone è una ipotesi più che concreta, per sfatare il “tabù” Marassi, dove finora il Grifone ha raccolto meno che in trasferta.

