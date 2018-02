Juventus, Allegri/ “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”

Juventus, parla Allegri: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista del Torino. Domani mattina, a partire dalla ore 12:30, si terrà la stracittadina piemontese, con la Vecchia Signora che registrerà alcune defezioni. Alla lista di assenti si è infatti aggiunto anche Mario Mandzukic, come spiegato dal Conte Max: «Mandzukic ha 38 di febbre e quindi l'ho rispedito a casa». Un’assenza pesante anche perché Dybala e Cuadrado sono già out, e attenzione anche a Bernardeschi: «Ha subito un affaticamento – le parole di Allegri sull’ex Fiorentina - ma non è grave, valuterò se farlo giocare dall'inizio. Se non dovesse farcela giocherebbe uno tra Bentancur, Alex Sandro o Sturaro». Novità anche in porta, dove si rivedrà Szczesny dal primo minuto: «Riposa Buffon. A centrocampo giocano Pjanic e Khedira. Il terzo lo deciderò».

IL COMMENTO SU CHAMPIONS E TORINO

Si torna a parlare anche della Champions League, e del pareggio interno contro il Tottenham che è stato vissuto quasi come una debacle da gran parte del popolo bianconero e della stampa. A riguardo il tecnico juventino ribadisce il concetto già espresso: «La Champions non deve essere vissuta come un'ossessione, perchè quando si vivono le cose con ossessione, non vinci niente. Bisogna essere tutti orgogliosi di quello che sta facendo la Juventus e di quello che ha fatto, l'idea di confrontarti con le grandi d'Europa deve essere uno stimolo, non un'ossessione». Intanto martedì tornerà in gruppo Matuidi, assenza che si è fatta sentire proprio contro gli Spurs, ma prima c’è da giocare la partita col Toro: «E’ in una buona condizione, domani sarà una partita difficile. Per noi è uno snodo campionato importante che, con i tre punti, ci permetterebbe di affrontare le rimanenti 13 partite (7 in casa e 6 fuori) in scia al Napoli».

© Riproduzione Riservata.