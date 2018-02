Novara Monza/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa Italia volley donne)

Diretta Novara Monza: info streaming video e tv. Le azzurre scendono in campo a Bologna per trovare l'ultimo posto disponibile alla finale della Coppa Italia

17 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Novara-Monza è la partita di volley femminile prevista per oggi sabato 17 febbraio 2018 alle ore 18.00, valida quale seconda semifinale della Coppa Italia: appuntamento al Pala Dozza di Bologna. Dopo l’intenso match tra Conegliano e Busto Arsizio, tocca ad altre due grandi club sfidarsi per l’ultimo posto nella finalissima per la coccarda tricolore. Il match è forse inatteso, almeno secondo i pronostici: le piemontesi campionesse d’Italia in carica non potevano mancare mentre pochi avrebbero pronosticato l’arrivo delle lombarde a spese di Scandicci, almeno alla vigilia dei quarti di finale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che questa seconda semifinale tra Novara e Monza attesa alle ore 18.00 non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita. L’appuntamento allora sarà quindi nel ore 22.30 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Il match quindi sarà visibile, sempre in differita anche in diretta video streaming sul portale raiplay.it.

IL CONTESTO

Difficile dire chi potrebbe essere tra Novara e Monza la favorita alla vittoria oggi e quindi alla qualificazione per la finale della Coppa Italia, benché i due club abbiano vissuto cammini completamente diversi in stagione. Da una parte abbiamo infatti le piemontesi, campionesse d’Italia in carica e seconda forza nel campionato della serie A1 alle spalle delle pantere. Le azzurre si presentano quindi in campo vantando un ottimo stato di forma in campionato e in coppa, registrando nel frattempo anche un buon percorso anche nella Champions League. Per quanto riguarda la Coppa Italia, le ragazze di Barbolini non hanno avuto alcun problema a superare Pesaro ai quarti di finale, battuta sia all’andata che al ritorno per 3-0. Decisamente più rocambolesco il cammino di Monza, che non impegnata nelle coppe europee, ha concentrato tutta la sua attenzione ai tornei nazionali. Le lombarde arrivano alla semifinale di questa sera con la quinta piazza nella classifica della Serie A1, e il loro approdo alla Final four non pareva così certo. Impegnativi e entusiasmanti sono stati infatti i quarti di finale con Scandicci, decisamente più attrezzata per ottenere la semifinale: 3-0 e 3-2 i risultati finali dei match di andata e ritorno.

© Riproduzione Riservata.