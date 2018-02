Novara Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

17 febbraio 2018

Novara Spezia sarà diretta da Antonio Di Martino; siamo nella 26^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018 e questa partita si gioca alle ore 15:00 di sabato 17 febbraio. Sono di fronte due squadre separate da 5 punti in classifica: il Novara con la vittoria di settimana scorsa sembra essersi tolto dai guai, almeno momentaneamente, e può affrontare le prossime gare di campionato senza la pressione legata al rischio di scivolare in zona retrocessione. Per lo Spezia il discorso è diverso: la squadra di Fabio Gallo va a caccia di un posto nei playoff ma ancora una volta, come già successo nelle ultime stagioni, non trova la continuità necessaria per fare il salto di qualità e andare definitivamente a giocarsela con le squadre migliori della classifica, come la qualità della rosa imporrebbe. Una bella occasione comunque per un Novara che vuole confermare il suo momento positivo e approfittarne per prendere ancora più margine sulle ultime posizioni (anche perchè la zona playoff non è certo così lontana come potrebbe sembrare).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Spezia sarà trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: per tutti gli abbonati appuntamento in esclusiva sul canale Sky Calcio 7, con codice d’acquisto 412678 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio. Ovviamente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video (su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - mentre sul canale Sky Sport 1 sarà disponibile il programma Diretta Gol Serie B, che manda in onda in tempo reale le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

E’ la partita di Mimmo Di Carlo, che per due stagioni ha guidato lo Spezia, portandolo per due volte ai playoff e anche a un quarto di Coppa Italia. Preso in mano il Novara, il tecnico di Cassino ha subito fatto vedere di conoscere la categoria e di poter lavorare sulla testa dei giocatori: i piemontesi hanno vinto sul campo di un Cittadella che sembrava lanciato verso la caccia alle prime posizioni, adesso quello che servirà davvero sarà la continuità dei risultati e la dimostrazione che il successo del Tombolato non è stato un fuoco di paglia. Problemi simili li ha lo Spezia: la squadra ligure fa un passo avanti e uno indietro. A dicembre aveva vinto tre partite consecutive, ma poi ha vinto solo una volta nelle cinque gare seguenti, perdendo a Carpi e sprecando tante occasioni - anche se il calendario non era semplicissimo. E’ come se questa squadra si bloccasse sempre sul più bello; i playoff restano alla portata - ampiamente - ma la prossima tornata di partite andrà sfruttata al massimo per non rischiare brutte sorprese visto che l’obiettivo minimo della società è quello di entrare nelle prime otto.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA SPEZIA

Il Novara, logicamente, dovrebbe confermare la squadra che ha vinto a Cittadella: Puscas arriva da una meravigliosa tripletta e giocherà al fianco di Gianluca Sansone, mentre il solito 3-5-2 di Di Carlo prevede esterni più difensivi che offensivi, con Dickmann e Calderoni che si preoccuperanno di mantenere l’equilibrio e il baricentro. A questo dovrà pensare anche Ronaldo Pompeu da Silva, che si dividerà con Moscati in cabina di regia; una delle due mezzali sarà invece occupata da capitan Casarini. Qualche dubbio in più in difesa dove Troest contende una maglia a Chiosa; Andrea Mantovani e Golubovic dovrebbero invece essere sicuri del posto. Il modulo dello Spezia prevede invece il trequartista: sarà Palladino, arrivato a gennaio, a fare da supporto a Granoche e Marilungo che viaggiano verso la conferma davanti a tutti. A centrocampo Mora, altro acquisto del mercato invernale dalla Serie A, gioca sul centrodestra con Maggiore dall’altra parte, mentre a fare filtro come playmaker sarà Bolzoni; De Col e Walter Lopez gli esterni, davanti al portiere Di Gennaro la coppia formata da Terzi e Giani.

QUOTE E PRONOSTICO

La recente vittoria del Novara si unisce al fattore campo nel pronostico tracciato dalla Snai: la squadra piemontese è favorita secondo questa agenzia di scommesse, perchè la quota sul segno 1 che identifica la sua vittoria vale 2,40 volte la posta. Siamo invece a una quota di 3,35 per il segno 2 che dovrete giocare per l’affermazione dello Spezia; in caso di pareggio - ovviamente identificato dal segno X - il vostro guadagno sarebbe di 2,85 volte la cifra che avrete puntato su questa partita dello stadio Silvio Piola.

