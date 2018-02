Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 17 febbraio)

17 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Brignone-Goggia-Fanchini (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi sabato 17 febbraio supereranno la metà del proprio cammino in una giornata che si annuncia intensissima: il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà infatti con ben nove finali che saranno disputate a partire dalla notte italiana e fino al primo pomeriggio. Salvo imprevisti e rinvii, sarà proprio oggi la giornata con più medaglie da assegnare a Pyeongchang e dintorni. Si comincerà già alle ore 2.00 della notte italiana, quando avrà inizio il programma libero che definirà il podio della gara maschile di pattinaggio di figura: l’azzurro Matteo Rizzo è riuscito a superare il taglio previsto dopo il programma corto, ma non potrà sperare in una medaglia. Con ben 24 pattinatori in gara, sarà un evento che ci terrà compagnia per diverse ore. Nel frattempo, sarà bene tenere sotto controllo lo sci alpino, che alle ore 3.00 ci proporrà il super-G femminile nel quale nutriamo grandi speranze grazie a un quartetto di altissimo livello che vedrà gareggiare Federica Brignone, Nadia Fanchini, Sofia Goggia e Johanna Schnarf: ancora una volta, nonostante l’orario decisamente infelice, il nostro consiglio è di rimanere svegli. Ne varrà la pena…

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Alle ore 5.56 è in programma la finale dello slopestyle femminile di freestyle, che completerà una giornata che per le atlete avrà inizio già alle 2.00 con i vari turni che porteranno all’atto decisivo: non ci saranno però italiane in gara. Si passa poi alle finali in orari molto più accettabili per chi segue dall’Italia le Olimpiadi 2018: alle ore 10.30 ecco la staffetta 4x5 km femminile dello sci di fondo, la gara che laurea la Nazionale più forte e completa (prime due frazioni in tecnica classica, le altre due in tecnica libera). Naturalmente sarà al via anche il quartetto azzurro formato da Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard e Ilaria Debertolis. Alle ore 12.15 sarà invece la volta della 12,5 km mass start femminile di biathlon, gara caratterizzata dalla partenza in linea di tutte le concorrenti: per l’Italia alla ricerca del riscatto saranno in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, podio possibile se troveranno la giornata giusta.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: TANTE SPERANZE AZZURRE OGGI

Abbiamo dunque elencato già tante speranze azzurre per arricchire il nostro già buon medagliere, ma attenzione naturalmente allo short track. Oggi infatti è il giorno dei 1500 metri femminili che, attraverso i quarti dalle ore 11.00 e poi le semifinali, culmineranno con la finale in programma alle ore 13.09, sperando che possano essere protagoniste il più a lungo possibile Martina Valcepina e naturalmente Arianna Fontana, la nostra portabandiera già d’oro sui 500 metri. In programma anche i 1000 metri maschili: anche qui (dalle ore 11.44) ci saranno quarti, semifinali e infine la finale in programma alle ore 13.24. In gara Yuri Confortola, al quale naturalmente auguriamo di essere protagonista il più a lungo possibile. Si assegnerà nella serata coreana anche il titolo dello skeleton femminile, che ha in programma la terza manche alle ore 12.20 e la quarta e decisiva manche alle ore 13.45: in questa gara però non ci saranno italiane in gara. La chiusura sarà affidata allo spettacolo del salto con gli sci, che a partire dalle ore 14.30 proporrà la finale del trampolino grande maschile: si sono qualificati gli azzurri Davide Bresadola, Sebastian Colorado e Alex Insam, anche se ipotizzare di lottare per il podio appare francamente difficile. Infine, per completare il quadro degli azzurri in gara, proseguirà il torneo maschile di curling che alle ore 6.05 proporrà Italia-Giappone.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 Programma libero maschile pattinaggio di figura

Ore 3.00 Super-G femminile sci alpino

Ore 5.56 Slopestyle femminile freestyle

Ore 10.30 Staffetta 4x5 km femminile sci di fondo

Ore 12.15 12,5 km mass start femminile biathlon

Ore 13.09 1500 metri femminili short track

Ore 13.24 1000 metri maschili short track

Ore 13.45 Skeleton femminile

Ore 14.30 Trampolino grande maschile salto con gli sci

