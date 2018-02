Olimpiadi, short track/ La Fontana non ce la fa nei 1500: solo settima in finale

Olimpiadi, short track, la Fontana non ce la fa nei 1500: solo settima in finale. All’azzurra non riesce il bis, forse un po’ appesantita dopo aver vinto nei 500

Arianna Fontana, settima nei 1500m - LaPresse

Niente da fare, nessuna medaglia per Arianna Fontana. Il primo oro per l’Italia nelle olimpiadi invernali della Sud Corea, non è riuscito a ripetersi poco fa, nella finale dei 1500 m dello short track. La portabandiera azzurra ha infatti concluso la propria prova solamente al settimo posto, con l’oro che invece è andato alla padrona di casa, la sudcoreana Choi Minjeong, tra l’altro, battuta dalla Fontana proprio nella gara di quattro giorni fa. Alla fine la pattinatrice del Bel Paese ha chiuso in ultima posizione con il tempo di due minuti, 22 secondi e 475 millesimi. Sempre prima nei giri iniziali, alla fine ha dovuto abbandonare il campo, cedendo nel finale per la stanchezza. Vince, come detto sopra, la Minjeong, che ha conquistato l’oro con il tempo di 2 minuti, 24 secondi e 948 millesimi, prendendosi quindi la rivincita sulla nostra connazionale.

LE PAROLE DELLA FONTANA

La medaglia d’argento va invece alla cinese Li, con il tempo di 2 minuti, 25 e 703, mentre alla canadese Boutin il gradino più basso del podio, medaglia di bronzo ottenuta con il tempo di 2 minuti, 25 secondi e 834. Un pizzico di amarezza comunque c’è, sia per l’oro ottenuto nei 500, sia perché, a soli tre giri dalla fine, la nostra Fontana era ancora in lizza per una medaglia, essendo terza. Peccato però che dopo esser scivolata in pochi secondi in quinta posizione, abbia giustamente mollato. «Ho sprecato troppo all'inizio nei sorpassi — le parole della Fontana a fine gara — non ne avevo proprio più». Sempre rimanendo nella disciplina dello short track, da segnalare l’ottimo ottavo posto nei 1000 metri di Yuri Confortola, nonché il dodicesimo di Martina Valcepina nei 1500.

© Riproduzione Riservata.