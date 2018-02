PAGELLE/ Genoa-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Genoa Inter: i voti per il Fantacalcio a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita del Luigi Ferraris, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Genoa Inter, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Ferraris è in corso il terzo anticipo della 25^ giornata di Serie A 2017-18 tra Genoa e Inter, all'intervallo il punteggio vede la formazione di Ballardini avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Si preannuncia un sabato sera di sofferenza per gli uomini di Spalletti, i padroni di casa sono messi molto bene in mezzo al campo e creano il primo pericolo dalle parti di Handanovic (5,5) con Pandev (7,5) che da posizione defilata calcia addosso all'estremo difensore nerazzurro. Il macedone scheggerà anche la traversa con un tiro-cross che scavalca anche il portiere sloveno, graziato dal legno. Un paio di occasioni anche per gli ospiti, Candreva (6,5) serve Karamoh (6) che davanti a Perin (7) colpisce malissimo il pallone col sinistro, mentre alla mezz'ora il portiere del Genoa compie un intervento stratosferico sul numero 87 avversario. Prima dell'intervallo clamoroso autogol di Ranocchia (5,5), Skriniar (4,5) gli fa carambolare il pallone addosso che termina così in rete nell'incredulità generale.

VOTO GENOA 6,5 - Squadra molto solida e compatta, anche se il vantaggio è arrivato per caso è comunque meritato.

MIGLIORE GENOA: PANDEV 7,5 - Primo tempo straordinario per il macedone che mette in croce i difensori dell'Inter, vedremo se si manterrà su questi livelli anche nella ripresa.

PEGGIORE GENOA: ROSSETTINI 5,5 - Un paio di errori banali che un difensore della sua esperienza non dovrebbe permettersi.

VOTO INTER 5,5 - Al di là delle due occasioni non sfruttate la formazione di Spalletti balla parecchio in difesa, che fino a non troppo tempo fa era il punto di forza dei nerazzurri.

MIGLIORE INTER: CANDREVA 6,5 - È l'uomo che sta producendo i maggiori pericoli dalle parti di Perin.

PEGGIORE INTER: SKRINIAR 4,5 - Un errore madornale il suo che propizia l'autogol di Ranocchia, anche lo slovacco quand'è sotto stress sbaglia e va nel panico. (Stefano Belli)

