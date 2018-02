PSG Strasburgo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Ligue 1)

PSG Strasburgo, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Ligue 1). Dalle ore 17:00 di questa sera, di scena la gara delle stelle parigine

Neymar e Cavani - LaPresse

Torna lo spettacolo del Paris Saint Germain con lo Strasburgo. A partire dalle ore 17:00 di questa sera, nel magico Parco dei Principi, i capitolini se la vedranno con lo Strasburgo, per un match rientrante nel programma della 26esima giornata del campionato francese, la Ligue 1 2017-2018. Parigini sempre saldamente in testa alla classifica del torneo con 65 punti conquistati da agosto ad oggi, e con un distacco di dodici punti dalla seconda in classifica, il Monaco. Strasburgo che invece veleggia a metà graduatoria, essendo tredicesimo con 30 punti, gli stessi del Saint Etienne. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni dell’incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida del Paris Saint Germain contro lo Strasburgo sarà visibile come da copione in diretta tv, ma solo a pagamento. Mediaset Premium si è assicurato i diritti in esclusiva del campionato di calcio francese, e trasmetterà fino alla fine del torneo tutti gli incontri dei parigini. L’appuntamento è con Premium Sport 2 a partire dalle ore 17:00 di questa sera. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la gara del Parco dei Principi in diretta streaming, comodamente attraverso il vostro personal computer, smartphone o tablet: per farlo, vi basterà collegarvi all’app dedicata, Premium Play, anche in questo caso, per i soli abbonati. Tutti gli altri potranno seguire aggiornamenti sul match attraverso i principali social network delle due squadre, leggasi Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PSG STRASBURGO

Eccoci giunti alle probabili formazioni del match, e partiamo dall’undici del Paris Saint Germain che dovrebbe schierare il tecnico Unai Emery. Non ci dovrebbero essere assenze pesanti in casa parigina, visto che sia Cavani quanto Kurzawa, in precedenza acciaccati, hanno recuperato in pieno, e sono quindi pronti a scendere in campo. Out invece il solito Ben Arfa, che soffre di un fastidio all’inguine. PSG quindi in campo con il classico 4-3-3 dove Areola stazionerà fra i pali, mentre in difesa avremo Marquinhos e Kimpembe in mezzo, con Thiago Silva che potrebbe riposare visto anche l’impegno in Champions. Sulla corsia destra, invece, ballottaggio fra Meuiner e Dani Alves, con il brasiliano che come il connazionale potrebbe rifiatare, mentre a sinistra dovrebbe giocare Berchiche al posto di Kurzawa.

A centrocampo, cabina di regia affidata a Verratti, con Lo Celso e Rabiot sui due intermedi, mentre davanti non dovrebbero vedersi grosse novità, con Cavani in mezzo, e Neymar ed Mbappe sulle due corsie. Passiamo quindi ad analizzare la formazione dello Strasburgo, squadra allenata dal 54enne Laurey. Assente solo il terzino sinistro Ndour, per il resto, formazione al completo. Il Racing dovrebbe disporsi in campo con un classico 4-4-2, con il centrocampo a rombo, una sorta di 4-3-1-2 mascherato. Davanti ci saranno Da Costa e Terrier, mentre nel reparto di mezzo agiranno Aholou, Goncalves, Lienard e Martin. In difesa, infine, Lala nel ruolo di terzino destro, Martinez sul versante mancino, e in mezzo la coppia di centrali composta da Foulquier e Mangane. In porta stazionerà Oukidja.

© Riproduzione Riservata.