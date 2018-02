Padova-Ravenna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.

17 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Padova-Ravenna, LaPresse

Padova-Ravenna, diretta dal signor Santoro di Messina, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide che andranno in scena nella ventiseiesima giornata di campionato nel girone B del campionato di Serie C. Ancora un esame importante per la capolista del girone A, col Padova che ha superato un altro esame di livello nella trasferta di Santarcangelo, portandosi a nove punti dalla più immediata inseguitrice, che al momento è la Feralpisalò al secondo posto in classifica. Negli ultimi quattro mesi in campionato i biancoscudati hanno perso solamente la sfida a Gubbio dello scorso 16 dicembre, dimostrando una continuità di rendimento fondamentale per una capolista. Per quanto riguarda invece i romagnoli, la vittoria manca dallo scorso 16 dicembre nel derby contro il Santarcangelo.

Giallorossi sconfitti in casa dal Fano sabato scorso nell'anticipo, in una sfida che era molto delicata in chiave salvezza: il Ravenna al momento è fuori dalla zona play out, ma di un solo punto con tutti i rischi che ne conseguono. La trasferta di Padova, anche se i veneti hanno pareggiato tre delle ultime cinque partite disputate in casa in campionato, è sicuramente la più difficile anche perché i biancoscudati sanno bene che in un campionato lungo e tortuoso come quello di Serie C, il vantaggio acquisito (vedi il caso dell'Alessandria l'anno scorso) può sempre essere messo in discussione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile sui canali in chiaro o a pagamento diretta tv della partita, che potrà però essere vista in diretta streaming video via internet da tutti gli abbonati al sito elevensports.it, o comunque da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RAVENNA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Euganeo di Padova: i padroni di casa affronteranno la sfida con Bindi tra i pali, Salviato sull'out difensivo di destra e Contessa sull'out difensivo di sinistra, mentre Trevisan e Mandorlini saranno i centrali della retroguardia. Il terzetto di centrocampo sarà quello formato da Pulzetti, Cappelletti e Pinzi, mentre Belinghieri si muoverà come trequartista alle spalle di Guidone e Capello, quest'ultimo autore di una doppietta nell'ultima trasferta di Santarcangelo. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta e una difesa a tre con Lelj, Capitanio e Ronchi, vista la squalifica per l'espulsione per doppia ammonizione nel match interno contro il Fano. A centrocampo Maleh, Selleri e Piccoli si muoveranno per vie centrali, Magrini sarà l'esterno laterale di destra e Rossi l'esterno laterale di sinistra, mentre Broso e Maistrello formeranno il tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà il 4-3-1-2 del Padova ed il 3-5-2 del Ravenna come moduli opposti delle due squadre. All'andata i veneti si sono imposti in Romagna con un secco due a zero, firmato dalle reti di Belingheri e di Capello su calcio di rigore. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate a Padova in Coppa Italia il giorno di Ferragosto, con i biancoscudati che si sono imposti di misura. Negli ultimi tredici anni però il Padova non ha mai battuto il Ravenna in casa in campionato.

QUOTE E SCOMMESSE

La capolista del girone B di Serie C viene considerata nettamente favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti, con la vittoria interna dei biancoscudati quotata 1.44 da William Hill, mentre Bwin fissa a 3.80 la quota relativa al pareggio e Betclic moltiplica per 7.00 quanto investito sul successo fuori casa dei romagnoli. Bet365 quota al raddoppio l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.80 dalla stessa agenzia di scommesse.

© Riproduzione Riservata.