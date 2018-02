Pagelle/ Udinese Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo)

Le pagelle di Udinese Roma: i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo alla Dacia Arena nella partita che era valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A

17 febbraio 2018 Umberto Tessier

Pagelle Udinese Roma, Serie A 25^ giornata (Foto LaPresse)

Termina sullo 0-0 la prma frazione tra Udinese e Roma, quarantacinque minuti intensi ma con poco emozioni. Scopriamo ora le valutazioni dei protagonisti in campo. Bizzarri (6) reattivo su Under, per il resto deve sbrigare l'ordinaria amministrazione. Larsen (6) esegue il compitino senza strafare. Danilo (6,5) mella la museruola a Dzeko. Samir (5,5) appare sempre insicuro, sul suo lato gioca un ottimo Under. Widmer (5,5) può sicuramente fare di più sulla fascia di competenza. Fofana (6,5) bellissima la conclusione da fuori che per poco non trova l'incrocio. Behrami (6) partita di lotta, non si tira mai indietro. Barak (6) ha spunti positivi, deve essere più concreto. Adnan (5,5) sta soffrendo molto sul suo binario le iniziative avversarie. De Paul (6) quando si accende illumina la Dacia Arena. Perica (6) partita di lotta e sacrificio. Questi invece i voti della Roma. Alisson (6,5) salva su uno sciagurato retropassaggio di Juan Jesus. Florenzi (6) spinge con costanza ma è poco preciso. Manolas (6) pattuglia bene la zona di competenza. Fazio (6) chiude bene gli spazi, con il collega greco forma una bella coppia. Juan Jesus (5,5) retropassaggio suicida che innesca Perica, per fortuna Alisson salva. De Rossi (6) partita di contenimento, fa il suo. Pellegrini (6) non il solito, può fare molto di più. Under (6,5) il turco sta bene e si vede, talento molto interessante. Nainggolan (6,5) grande giocata su Widmer, può diventare un fattore. El Shaarawy (5,5) ha due occasioni buone ma è poco lucido. Dzeko (6) combatte come al solito, pochi i palloni buoni ricevuti.

LE PAGELLE DEL PRIMO TEMPO

VOTO UDINESE 6 - Buona l'intensità messa nel match, sta tendendo bene il campo. MIGLIORE UDINESE: FOFANA 6,5 - Sfiora il gol da fuori area con un bellissimo tiro, prestazione all'altezza del miglior Fofana. PEGGIORE UDINESE: SAMIR 5,5 - Non appare mai sicurissimo nei suoi interventi. VOTO ROMA 6 - Costruisce tanto ma concretizza poco, può sbloccarla. MIGLIORE ROMA: UNDER 6,5 - Il turco conferma le belle cose fatte vedere nelle ultime settimane. PEGGIORE ROMA: JUAN JESUS 5,5 - Un retropassaggio suicida mette in moto Perica, deve ringraziare Alisson.

