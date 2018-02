Perugia Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Palermo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Curi un big match tra due squadre che hanno storia e tradizione dalla loro parte

17 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Perugia Palermo, Serie B 26^ giornata (Foto LaPresse)

Perugia Palermo, partita che viene diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, è forse il big match nella 26^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di sabato 17 febbraio. Grandi emozioni al Curi, almeno sulla carta: le due formazioni rappresentano l’elite del torneo cadetto per storia, tradizione e possibilità. Tuttavia, la situazione è diversa: il Palermo, retrocesso lo scorso maggio, era chiamato a recitare il ruolo di favorito d’obbligo per la promozione e sostanzialmente è in linea con l’obiettivo, più o meno visto che a oggi dovrebbe giocare i playoff. Il Perugia ha la promozione come traguardo ultimo, ma innanzitutto voleva entrare tra le prime otto; dopo un avvio fulminante a suon di gol è però arrivato il crollo, che ha portato a un cambio di allenatore. Le cose sono migliorate, ma ancora oggi gli umbri devono guardarsi alle spalle per evitare guai e soprattutto rischiano di allontanarsi troppo dalla zona che conta. Questa partita è decisiva per entrambe le squadre, sia pure in modi diversi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Palermo sarà trasmessa in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare: per tutti gli abbonati appuntamento in esclusiva sul canale Sky Calcio 2, con codice d’acquisto 412634 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio. Ovviamente sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video (su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone) grazie all’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - mentre sul canale Sky Sport 1 sarà disponibile il programma Diretta Gol Serie B, che manda in onda in tempo reale le fasi salienti di tutte le partite che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Le due vittorie consecutive con cui si è aperto il girone di ritorno non sono bastate al Perugia per ritrovare ritmo: quando sembrava che la squadra di Roberto Breda avesse finalmente superato le difficoltà è arrivata la brutta sconfitta interna contro il Cittadella, e poi un pareggio a Parma nel quale però gli umbri sono stati anche sfortunati, perchè hanno dominato e subito un calcio di rigore. I playoff restano una possibilità concreta, ma bisogna iniziare a cambiare passo: quattro vittorie in 19 partite (cioè dopo il grande inizio di stagione) sono davvero troppo poche per pensare di fare strada, anche se la rosa ha la qualità giusta per posizionarsi tra le prime della classifica. Il Palermo attraversa un momento di crisi: a gennaio la società ha deciso di non rinforzarsi pensando che il gruppo potesse agilmente vincere il campionato, e invece nelle ultime due settimane sono arrivate due sconfitte brutte, una subendo quattro gol dall’Empoli e l’altra facendosi rimontare in casa dal Foggia. Probabilmente è solo un incidente di percorso, ma in un campionato come questo non bisogna tirare troppo la corda: basta poco per ritrovare uno dei primi due posti, ma come i rosanero hanno imparato a loro spese è anche breve il passo che conduce dalla promozione diretta all’obbligo di giocare dei pericolosi playoff, avendo peraltro tutta la pressione addosso.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PALERMO

Perugia in campo con il 3-5-2: in porta gioca Leali che ha rubato il posto a Nocchi, Magnani e Volta accompagnano capitan Del Prete che comanda la linea difensiva. Sugli esterni, soluzioni diverse ma in ogni caso decisamente offensive: da una parte Mustacchio che è sostanzialmente un attaccante, dall’altra Pajac che si adatta rispetto al ruolo naturale di trequartista. Sono allora le mezzali che dovranno garantire l’equilibrio e l’interdizione: Bandinelli e Gustafson sono favoriti, mentre Raffaele Bianco sembra poter comandare la mediana a scapito di Colombatto. Davanti ovviamente giocano Di Carmine e Cerri: il primo è il cannoniere della squadra, il secondo sta migliorando sotto porta e ha già raggiunto i 7 gol in campionato. Bruno Tedino potrebbe cambiare qualcosa nel Palermo: sarà ancora 3-5-2 e senza lo squalificato Coronado potrebbe essere Chochev a fare la mezzala offensiva, ma Rispoli si candida a riprendere il posto da laterale destro a scapito di Szyminski con Aleesami invece confermato dall’altra parte, difesa composta da Bellusci e Dawidowicz con Struna che viaggia verso una maglia dal primo minuto. Gnahoré e Jajalo sono favoriti per occupare la posizione in mezzo al campo (Murawski spera di avere una maglia dal primo minuto); fuori anche Rolando rispetto alla partita contro il Foggia. Davanti ci sarà sicuramente capitan Nestorovski, ancora da decidere il suo partner che, come sempre, uscirà dal ballottaggio tra Moreo e Trajkovski.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ il Perugia a essere favorito secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: influisce su questo il fatto che il Palermo abbia perso due partite consecutive, e che si giochi al Curi. Dunque i bookmaker ci dicono che il segno 1 per la vittoria degli umbri vale 2,45 contro il 2,95 che accompagna il segno 2 per il successo esterno del Palermo; siamo comunque a quote piuttosto vicine, che certificano l’equilibrio in una partita davvero difficile da pronosticare e che si annuncia entusiasmante, almeno sulla carta. Per quanto riguarda il pareggio, dovrete come sempre giocare il segno X e, qualora effettivamente sia questo l’esito della sfida, vincereste una somma pari a 3,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.