Probabili formazioni/ Genoa Inter: quote e le ultime notizie live (Serie A 25^ giornata)

Probabili formazioni Genoa Inter: quote e le ultime notizie live. Spalletti potrebbe puntare ancora su Eder e Karamoh, con Icardi e Perisic ancora in dubbio.

17 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Genoa Inter (LaPresse)

Si accenderà oggi la sfida tra Genoa e Inter, tra gli anticipi previsti per la 25^ giornata della Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 a Marassi. Nel sempre ostico campo ligure, Spalletti cerca una nuova reazione da parte dei suoi, puntando sui volti nuovi in casa nerazzurra, vista anche le tante probabili indisponibilità. In casa Inter infatti rimangono in forte dubbio sia Icardi che Perisic, ma se consideriamo quando fatto dai loro sostituti contro il Bologna nel turno precedente, Spalletti non ha tanto da temere. Per i grifoni invece Ballardini non potrà contare su alcuni lungodegenti ma dovrebbe ritrovare sia Rosi e Taarabt. Andiamo quindi a vedere quali saranno e scelte dei due tecnici per le probabili formazioni della partita di Serie A tra Genoa e Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè, come abbiamo detto prima, il Marassi non sia mai un campo facile anche per le big, il pronostico continua a sorridere ai nerazzurri. Secondo le quote fissate dal portale snai alla vigilia di questa giornata della Serie A ecco che nell’1x2 il successo del Genoa è stato quotato a 3.45, mentre la vittoria dell’Inter è stata fissata a 2.20: pareggio valutato invece a 3.15.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI BALLARDINI

Le relativamente poche defezioni non mettono in difficoltà il tecnico dei grifoni Ballardini nel fare le proprie scelte per la probabile formazione rossoblu, che scenderà oggi in campo con il solito 3-5-2. Perin ovviamente non mancherà tra i pali e in difesa, benchè rimanga a disposizione Rossettini, dovremmo rivedere il terzetto Biraschi-Spolli-Zukanovic. Qualche dubbio in più invece per l’ampio reparto a centrocampo. Bertolacci si collocherà in cabina di regia, mentre al suo fianco troveranno posto Hiljemark e uno tra Rigoni e e Madeiros. Ballottaggi aperti invece per le fasce più esterne; se Laxalt pare confermato, dall’altra parte del campo invece Pereira rischia il posto a favore di Rosi, ancora non al top della condizione. Per l’attacco Galabinov dovrebbe rimanere in panchina perché non completamente recuperato: non mancherà Pandev ma per l’altra maglia titolare si scontreranno Taarabt e Lapadula.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per questo match della 25^ giornata Spalletti potrebbe dover ancor far a meno di Perisic e Icardi per infortunio: a loro si aggiungono anche Miranda (problema agli adduttori) e Brozovic (che si è praticamente autoescluso). Su chi puntare quindi per questa sfida al Marassi? In ogni caso il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo tattico e quindi vedremo in campo a titolare qualche nome che di solito viene relegato in panchina. Di fronte ad Handanovic per esempio rivedremo Lisandro Lopez, per fa coppia con Skriniar: toccherà invece a Cancelo e D’Ambrosio occuparsi delle corsie. In mediana Rafinha cerca un posto da titolare e il volto nuovo dell’Inter potrebbe anche trovarlo a fianco di Vecino. Per il settore avanzato ovviare non mancherà Borja Valero sulla trequarti, e in attacco potremmo rivedere Eder prima punta con Karamoh e Candreva al suo fianco, dopo le belle cose fatte contro il Bologna.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 32 Pereira, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 Laxalt; 11 Taarabt, 19 Pandev All. Ballardini

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 2 Lisandro Lopez, 33 D’Ambrosio; 8 Rafinha, 11 Vecino; 17 Karamoh, 20 Borja Valero, 87 Candreva; 23 Eder. All Spalletti.

© Riproduzione Riservata.