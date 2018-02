Probabili formazioni/ Milan Sampdoria: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 25^ giornata)

17 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Sampdoria (LaPresse)

I rossoneri tornano in campo a San Siro: domani si accenderà alle ore 20.45 il match tra Milan e Sampdoria, valido nella 25^ giornata della Serie A. Dopo i buoni risultati rimediati in campionato e le fatiche dell’Europa League, ecco che la formazione di Gattuso approda a un nuovo banco di prova decisivo. Secondo la classifica infatti, i liguri appaiono come diretti rivali del club del diavolo nella ricorsa a un posto all’Europa nella prossima stagione. Per questa sfida però il tecnico rossonero perde uno dei punti fermi della sua formazione, Kessie, fermato alla giudice sportivo: sarà quindi questo la grande occasione per Locatelli di tornare titolare?. Andiamo allora a esaminare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della partita di Serie A tra Milan e Sampdoria.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Milan e Sampdoria ovviamente sarà visibile in diretta tv sia per gli abbonati a Premium che per quelli di Sky. Sul digitale terrestre il match di San Siro sarà quindi visibile ai canali Premium sport e Premium Sport HD; sul satellite invece l’appuntamento sarà ai canali Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video della partita sarà offerta dalle rispettive app Premium Play e Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Perso per squalifica Kessie, come abbiamo visto Gattuso dovrà scegliere chi tra Montolivo e Locatelli dovrà sostituti lo stakanovista rossonero nella classica mediana a tre della probabile formazione del Milan. Il lecchese per il momento rimane il favorito per completare il reparto con Biglia, atteso in cabina di regia e Bonaventura. Per quanto riguarda la difesa ecco che di fronte a Gigio Donnarumma non mancherà la coppia centrale Bonucci-Romgnoli e questa volta saranno Calabria e Ricardo Rodriguez a occupare le fasce più esterne del reparto. Qualche dubbio in più invece per l’attacco rossonero, dove in ogni caso non dovrebbe fare la sua comparsa Kalinic: al momento il tridente più quotato vede Cutrone prima punta con Calhanoglu e Suso al suo fianco.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per la probabile formazione della Sampdoria, Marco Giampaolo dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 benchè rimanga da sciogliere ancora qualche dubbio alla vigilia del fischio d’inizio. Partendo dalla difesa ecco che tra i pali non mancherà Viviano e di fronte allo specchio pur la coppia centrale con Silvestre e Ferrari: sulle fasce maglia assicurata per Bereszynski ma non per Murru, in ballottaggio con Strinic. In mediana ecco che in cabina di regia troveremo il solito Torreira, con Linetty e Barreto come mezz’ali, mentre sarà Ramirez a porsi sulla trequarti. Ballottaggi aperto invece in attacco: qui pare confermato solo Quagliarella che insegue il titolo di capocannoniere. Per l’altra punta infatti rimangono in dubbio Zapata e Caprari

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 73 Locatelli, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu All. Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 29 Murru; 16 Linetty, 34 Torreira, 8 Barreto; 90 Ramirez; 27 Quagliarella, 91 Zapata. All. Giampaolo

