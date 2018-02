Probabili formazioni/ Napoli Spal: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A 25^ giornata)

Probabili formazioni Napoli-Spal: diretta tv, orario e le ultime novità live sugli 11 attesi al San Paolo. Sarri punterà di nuovo sui propri titolari dopo l'europa league.

17 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Spal (LaPresse)

Dopo le fatiche dell’Europa League ecco che la formazione azzurra torna al San Paolo: Napoli-Spal si accenderà domani alle ore 15.00 proprio in terra campana, valida per la 25^ giornata della Serie A. Archiviata la prova contro il Lipsia, dove Sarri ha optato per un ampio turnover, ora il tecnico campano potrà continuare la sua cavalcata verso il sogno scudetto potendo di nuovo far affidamento su i suoi titolarissimi. Sono attese invece maggiori sorprese nell’11 degli spallini dove rimarrà fermo in tribuna Mattiello, stoppato dal giudice sportivo per questa partita del Campionato della Serie A. Andiamo ora vedere nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni del match tra Napoli e Spal.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Napoli e Spal sarà visibile in diretta tv attraverso vari canali di distribuzione e sarà disponibile sia per gli abbonati a Premium che per quelli di Sky. Sul digitale terrestre il match del San Paolo sarà quindi visibile ai canali Premium sport 2 e Premium Sport 2 HD; sul satellite invece l’appuntamento sarà al canale Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video della partita sarà offerta dalle rispettive app Premium Play e Sky Go oltre che dal servizio offerto dal portale Elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

LE SCELTE DI SARRI

Visto l’ampio turnover andato in scena pochi giorni fa per l’Europa League, Sarri non ha alcun problema a mettere in campo i suoi preferiti, ben freschi e riposati, seguendo ovviamente il solito 4-3-3. Ecco quindi che tra i pali non mancherà Reina, mentre di fronte allo spagnolo ha recuperato il suo posto in coppia con Koulibaly, Albiol. Maglie confermate anche sulle fasce più esterne, con Mario Rui e Hysaj. Per la mediana ecco che è pronto a ritornare un campo dal primo minuto capitan Hamsik, e con lui non dovrebbe mancare anche i soliti Jorginho e Allan. Nessun dubbio pure in attacco dove i tifosi del San Paolo riabbracciano Dries Mertens, squalificato per l’Europa League: con il belga spazio poi a Callejon e Insigne.

LE MOSSE DI SEMPLICI

Sarà invece un più coperto 3-5-1-1 la scelta tattica di Leonardo Semplici per la probabile formazione della Spal, naturalmente priva del già citato Mattiello. Ecco quindi che al posto dell’ex Atalanta dovremmo trovare titolare Costa, che con Lazzari saranno il duo che presiederà i corridori più esterni del centrocampo. La mediana poi verrà completata da Viviani in cabina di regia con Grassi e uno tra Everton Luiz e Schiattarella al suo fianco. Per la difesa a tre composta di fronte a Meret non mancheranno Vicari e Felipe, ma Salamon potrebbe rischiare la maglia a favore di Cionek sulla via del recupero. Nessun dubbio invece per il modulo d’attacco: qui Kurtic e Antenucci vestono già le maglia da titolari.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Kuolibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All Sarri

SPAL (4-3-3): 97 Meret; 21 Salamon, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari; 25 Everton Luiz, 77 Viviani, 88 Grassi, 33 Costa; 19 Kurtic; 7 Antenucci. All. Semplici.

© Riproduzione Riservata.